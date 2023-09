Kolář v módu, kdy nechytí nic navíc. Přijde čas pro čekatele Mandouse

Vzpomínky na hrubice Ondřeje Koláře v evropských kvalifikacích jsou po čtvrtečním dramatu v Lublinu zase živé. Slávistická jednička prapodivně chybovala při obou gólech Luhansku v play off o Evropskou ligu a pořádně naštvala trenéra Jindřicha Trpišovského. V neděli se sešívaní potkají v lize s Karvinou. Dosavadní náhradník Aleš Mandous se poprvé v ročníku velmi pravděpodobně dostane do akce.

Dlouho nebyl na konkrétního hráče takhle naštvaný. A to i přesto, že v druhém poločase zachránil Slavii krk. „Ale nenazýval bych to, že se vykoupil. Takové góly nemůžeme dostávat a už vůbec ne na takové úrovni. Ondra to moc dobře ví sám,“ na rovinu pravil Jindřich Trpišovský po porážce 1:2 s Luhanskem v play off o Evropskou ligu.

Ondřej Kolář v prvním poločase dvakrát viditelně chyboval. Po pozdní reakci na brankové čáře pustil střelu z více než pětadvaceti metrů. V druhém případě si nepohlídal ránu na přední tyč, tělo zvláštním způsobem složil úplně na druhou stranu a Slavii dostal do trýznivé ztráty 0:2.

„Dostali jsme dva góly po nešťastných situacích. Jsme jeden tým, chyby se stávají a mohou se stát každému. K fotbalu zkrátka patří a myslím, že Koli nás na začátku sezony několikrát podržel,“ smířlivě pronesl Lukáš Masopust.

Spíš ale chtěl parťáka veřejně podpořit, protože slávistická jednička ani zdaleka neprožívá excelentní první část sezony. V deseti zápasech inkasoval šest branek, což nevypadá úplně dramaticky. Šlo na něj ale pouze sedmnáct střel, z toho několik vyloženě propagačních. Víceméně platí, že Kolář je v módu, kdy nechytí nic navíc. Ve FORTUNA:LIZE inkasoval ze sedmi střeleckých pokusů tři branky, v kvalifikacích o Evropskou ligu tři z deseti…

Není to zdaleka poprvé, kdy osmadvacetiletý gólman chyboval v předkolech evropských pohárů. Určitě zdaleka nejprofláklejší je minela ve třetím předkole Ligy mistrů v srpnu 2021 s Ferencvárosem. Kolář tehdy minul malou domů Tarase Kačaraby a balon mu pod podrážkou kopačky zlomyslně proskotačil do sítě. O dva týdny později chyboval opět, v play off Evropské ligy proti Legii Varšava, nepříliš jistě vyběhl na dlouhý balon za obranu a byl přelobován Mahilem Emrelim.

Třetí průšvih?

Je potřeba se vrátit do covidového roku 2020 a přímého souboje o vstup do Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu. Po bezbrankové remíze v úvodním zápase, a v odvetě za příznivého stavu 1:0, Kolář špatně vyběhl na centrovaný míč do pokutového území a Sory Kaba srovnal skóre. Slavia nakonec padla 1:4 a do nejslavnější ligy nepostoupila…

Po zoufalém Kolářově čtvrtečním představení se předmětem debat v realizačním týmu Slavie stalo obsazení gólmanského postu pro ligový zápas s Karvinou. Aleš Mandous je už jedenáct měsíců v pozici náhradníka.

Jdou zprávy, že v tréninkovém procesu dře, pilně pracuje a je připravený případnou šanci uchopit. Ta by podle informací serveru iSport.cz v neděli měla přijít.

V soutěžním zápase Mandous naposledy chytal v předchozí sezoně v závěrečném zápase nadstavbové části, kdy Slavii už o nic nešlo, protože o titulu bylo rozhodnuto. Naskočil proti Slovácku, při vítězství 4:0 udržel čisté konto.