SESTŘIH: Hradec - Olomouc 1:3. Obrat hostí, trefili se Vodháněl a Juliš

Pódium, na něm Xindl X či Monkey Business, k tomu laserová show, tisíce lidí kolem nového stadionu. V Hradci Králové se v neděli slavnostně otevíral „Malšák“.

„Negativní vliv to na nás nemělo. Pro takovou atmosféru fotbal hrajeme,“ odmítal trenér Jozef Weber, že by na mančaft dopadla tíha okamžiku.

Zlatý hřeb však nepřišel, vyprodané tribuny smutnily. „Votroci“ poprvé doma ztratili body. Proti Olomouci jim nestačilo ani vedení 1:0, které zařídil Ladislav Krejčí, ani exkluzivní výkon dalšího matadora Václava Pilaře v prvním poločase.

„Budeme možná muset jezdit častěji k soupeřům, když se bude něco slavit. Vyhráli jsme na Bohemce, když slavila postup do pohárů,“ usmíval se trenér Václav Jílek. Stalo se i v Bratislavě, když Slovan otvíral zrekonstruované Tehelné pole. „Možná nám ta atmosféra dodává energii i štěstí,“ dodal.

Tentokrát tomu však „pomohl“ i Hradec. Jak Pilař po přestávce odpadl, tak to bylo i s týmem. Sigma dominovala od vyrovnávací branky, již připravila exkluzivní spolupráce mezi nahrávačem Martinem Pospíšilem a střelcem Ondřejem Zmrzlým.

Jeho jméno ostatně symbolizovalo hradecký výkon po změně stran…

„Ve druhém poločase jsme byli kvalitnější v koncovce, proto jsme vyhráli,“ upozornil levý bek Zmrzlý. „Pro nás byla nejlepší zpráva vyrovnávací gól. Bylo to obrovsky důležité z hlediska mentality a energie. Pro domácí to bylo složitější o to, že šlo o gól do šatny,“ tvrdil Jílek. „S druhým poločasem jsem byl spokojený. Předvedli jsme to, jak jsme se chtěli prezentovat. K tomu tam byla přidaná kvalita,“ těšilo kouče. „Ve chvíli, když se zápas rozjížděl, jsme začali tahat za kratší konec,“ uznal Weber.

Hosté rozhodli v 77. minutě, kdy se prosadil Jan Vodháněl. Hradecký odchovanec Filip Zorvan mu připravil ideální pozici a on skóroval. Poslední zásah zapsal Lukáš Juliš v šesté minutě nastavení. Domácí gólman Pavol Bajza vyrazil pomoci útoku a olomoucký střelec nakonec dostal možnost doběhnout s míčem až do brány.

Juliš však nezdolal jen Hradec, ale mladšího bráchu Petra, který v dresu Hradce odehrál přes dvacet minut.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13. Krejčí st. Hosté: 41. Zmrzlý, 76. Vodháněl, 90+5. L. Juliš Sestavy Domácí: Bajza – Ja. Klíma, Heidenreich, Leibl (86. Harazim) – Kučera, Kodeš (C), Dancák (86. Čihák), Horák – Pilař (69. Šašinka), Krejčí st. – Vašulín (69. P. Juliš). Hosté: Macík – Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Zorvan (82. Kramář), Breite (C), Pospíšil – Navrátil (88. Ventúra), L. Juliš, Vodháněl (90+2. Vraštil). Náhradníci Domácí: Vízek, Zadražil, Čihák, Pudhorocký, Juliš, Ševčík, Harazim, Rada, Čech, Šašinka Hosté: Trefil, Zifčák, Sláma, Kramář, Israel, Vraštil, Matys, Ventúra Karty Domácí: Kučera, Horák, Krejčí st., Čihák Hosté: Pokorný, Vodháněl, Ventúra Rozhodčí Petřík – Ratajová, Matoušek Stadion Malšovická aréna, Hradec Králové Návštěva 9 150 diváků

