Priske: Chyběla nám kvalita. Ševčík nebrečel, využijeme ho. Co posila?

To nejdůležitější získala. Sparta povalila Liberec 2:0, i když její výkon byl se čtvrteční parádou proti Dinamu nesrovnatelný. Utkání zlomil až Lukáš Haraslín. Slovenský reprezentant naskočil do hry téměř po hodině hry, dvěma góly přiřkl Letenským tři body. „Vytvořil i další šance. Ale ve druhé půli jsme šli nahoru celý tým,“ řekl trenér Brian Priske.

Jak jste viděl utkání?

„Cítím, že tři body jsou zasloužené. Ale bylo to těžké utkání, náročný soupeř. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. V první půli nám chyběly procenta kvality a dobré rozhodování v situacích. Disciplína i energie byly přijatelné, ale chyběla kvalita. Ve druhé půli jsme ukázali, že jsme lepší tým a vstřelili víc gólů.“

Co vám ukázal Lukáš Haraslín?

„Samozřejmě přišel ze střídačky, dal dva góly, vytvořil i další šance. Ale ve druhé půli jsme šli nahoru celý tým. Birma se zlepšil, Kuchta taky pomáhal týmu. Liberec už ztratil tempo, ale Šulo (Haraslín) samozřejmě zápas svou kvalitou ovlivnil, poslední dva zápasy vstřelil skvělé góly, víme, co umí. Ale znovu, celý tým hrál velmi dobře.“

Jak se vám líbí Jan Kuchta na pravém křídle?

„Kuchta preferuje hrát na pozici devět, víme o jeho kvalitách na hrotu. Ale taky vidím, že nám může pomoct na pozici číslo deset. Proti Dinamu ukázal, že tam může být platný. Tohle byl jiný zápas, bojoval s tím, ale jsem s jeho disciplínou spokojený, absolvoval hodně soubojů.“

První minuty odehrál Michal Ševčík. Zlepšuje se?

„Samozřejmě. Potřeboval se adaptovat na jinou kvalitu, je to tady ve větší intenzitě, než byl zvyklý, ale je to profesionál. Nebrečel, dělal dobré kroky kupředu, takže jsem spokojený za to, jak si vede. Vidím od něj na tréninku velmi dobré věci, které v budoucnu určitě využijeme. Jde dopředu takticky, psychicky i fyzicky.“

Můžete říct něco k možnému příchodu Ángela Preciada z Genku?

„Nemůžu to komentovat. To není moje práce.“

Přivítal byste ale posilu na pozici pravého obránce?

„Je to něco, o čem nechci diskutovat s médii, ale s realizačním týmem, Tomášem Rosickým nebo hráči. Jsem trenér a nepodílím se na tom. Nejsem ten, co by vám mohl sdělit tyto informace.“