Mandous: gól z první střely, všechny seřval. Zářil, s jedničkou Slavia mlží

V kalendářním roce 2023 odchytal Aleš Mandous pouze dvě soutěžní utkání. Obě v minulém ročníku. V MOL Cupu proti Vyškovu a v závěrečném zápase nadstavbové části se Slováckem. Oba duely Slavia vyhrála 4:0. Potřetí stál v brance v neděli. Hned z první střely sice inkasoval a „sešívaní“ prohrávali 0:1, pak však jistým výkonem a jedním luxusním zákrokem přispěl k otočce na 5:1.

„Dobře trénuje, proto jsme mu chtěli dát šanci,“ vysvětlil slávistický kouč Jindřich Trpišovský s tím, že nešlo o reakci na dvě chyby Ondřeje Koláře ve čtvrtečním odvetném zápase play off o Evropskou ligu proti Luhansku (1:2). „Změna byla plánovaná dopředu. Je pravdou, že Ondrovi předchozí zápas nevyšel. O to víc se to nabízelo.“

Už je to celkem dávno, co byl Mandous neohroženou jedničkou a konkurent Kolář sledoval zápasy ze střídačky. Je potřeba se vrátit do podzimu minulého roku. Tehdy byly věci jasně dané až do hrubě nepovedeného zápasu v Plzni, kdy Slavia trapně padla 0:3.

Jednatřicetiletý gólman pak vinou zranění, ale částečně i kvůli zhoršené výkonnosti, opustil piedestal. Téměř rok trpěl, jen trénoval a občas naskočil do přípravných, či nedůležitých utkání. Vinou herní nečinnosti vypadl i z nominací národního týmu.

Teď je zpátky!

Začátek nového kariérního příběhu si však musel vyžrat se vším všudy. Zápas s nováčkem z Karviné sotva začal, když Adeleke Akinyemi šikovně obešel Jana Bořila a z první střely zápasu nedal Mandousovi šanci. Bylo vidět, jak gólmana šokující událost naštvala. Seřval všechny okolo. Nutno říct, že zcela po právu. Protože bíločervení krátce před gólem v okolí šestnáctky nedůsledností prohráli tři osobní souboje...

Jak šel čas, Mandous se dostával do zápasu. Do rukavic přilepil dva jednoduché balony, před koncem poločasu si před napadajícím útočníkem dovolil drzou přihrávku na Lukáše Masopusta a po přestávce, již za rozhodnutého stavu, předvedl excelentní zákrok po hlavičce Papalelého.

Tvrdé kladivo Kapverďana rukou dokonale vytlačil mimo. Ekvilibristické parádě v hledišti tleskala i dvojčata z West Hamu – Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Nabízí se, že by Mandous měl stát v brance Slavie i po reprezentační přestávce. Trpišovský ale nechtěl předjímat budoucnost. „Byl to jen jeden zápas. Uvidíme po pauze, v jakém budou rozpoložení. Oba zůstávají v klubu. Budou trénovat a pak se rozhodneme,“ pronesl.

To expert deníku Sport Stanislav Levý to vidí jasně. „Skvěle vychytal tu hlavičku Papalelého ve druhé půli, takže za mě dobré rozhodnutí a nevidím důvod, proč by neměl zůstat v brance i po reprepauze,“ prohlásil.

Jen úvodních třináct minut žila Slavia v nejistotě. Pak však zničehonic dostala dárek. Dominik Holec, který se po příchodu ze Sparty poprvé postavil do branky, tak dlouho otálel s rozehrávkou, až ho o balon obral důsledně napadající Muhamed Tijani a ukradený míč s přehledem uklidil do prázdné branky.

„Do zápasu velice dobře vstoupíme, dostaneme se do vedení a po nepochopitelné rozehrávce se nám všechno zbortí. Nevím, jestli nás to shodilo, ale v tu chvíli jsme měli vítr v plachtách. Dominik je inteligentní kluk, budeme ho podporovat. On nám to vrátí, věřím tomu,“ zachoval si pozitivní přístup karvinský kouč Tomáš Hejdušek.

Od Holcova zkratu nebylo pochyb, kdo je na hřišti dominantním týmem. Poprvé v sezoně se „sešívaní“ mohli spolehnout na útočnou eskadru. Skóroval kompletní útočný trojlístek.

Na Tijaniho navázal Matěj Jurásek po hezké spolupráci s Janem Bořilem a Oscarem, z penalty skóroval Václav Jurečka. A v druhém poločase manévry útočníků dokončil střídající Mojmír Chytil.