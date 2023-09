Levý: Juliš musí být zdravý, Tankovi bude Baník malý. Prosadí se Penner?

Top a flop začátku soutěže okomentoval fotbalový expert Stanislav Levý. „Slavia Tijaniho brala s vědomím, že s ním ještě bude práce, ale zatím se vyplácí,“ hlásí Levý například na adresu urostlého útočníka Pražanů.

Co říkáte na výkony Lukáše Juliše?

„Všichni byli zvědaví, zda dokáže nahradit Mojmíra Chytila, ale on už v Olomouci působil na jaře 2020, takže se čekalo, že by to mohla být správná cesta, protože mu to tam evidentně svědčí. U Lukáše je to také hodně o zdravotním stavu. Pokud mu bude držet zdraví, tak bude pro Sigmu hodně platným hráčem i nadále.“

Je Abdullahi Tanko rozdílovým hráčem pro Baník?

„Je zajímavý i do budoucna, i když už nepatří mezi nejmladší. Jeho doménou je rychlost a až si bude počínat lépe na ofsajdové linii a zlepší efektivitu, tak je to kluk, kterému bude později Ostrava malá.“

Ibrahim Traoré působí, že chytil druhý dech. Líbí se vám jeho výkony v Plzni?

„I když se jedná o staršího hráče, tak dokáže zužitkovat svůj obrovský přehled a zkušenosti. Záložní řadě Plzně dodává tolik potřebný řád. Umí měnit tempo hry, jak je zrovna potřeba. V tomto ohledu Traoré do Viktorie výborně zapadl. Uvidíme, jak bude zvládat během celého podzimu zátěž ligy i evropského poháru.“

Vyplácí se Slavii věž typu Muhameda Tijaniho?

„Zatím vyplácí. Zejména, když hraje do uzavřené obrany. Ve vápně dokáže skvěle využít svých fyzických parametrů. Pro Pražany je to velmi důležitý hráč. O jeho technických nedostatcích se nemusíme vůbec bavit, ale své si odvede a Slavia ho brala s vědomím, že s ním ještě bude práce.“

Kdo propadl během prvních sedmi kol?

„Někoho takhle přímo oštemplovat bych se teď zdráhal, protože každý hráč potřebuje na adaptaci různý čas a přece jen za sebou ještě nemáme tolik zápasů. Kdybych měl ale jmenovat, tak jsem čekal více od Mateje Madleňáka v Baníku, který hrál za Ružomberok. Z Ostravy odešel Fleišman, chytil se tam Kpozo, ale čekal jsem spíše právě Madleňáka. Očekávání nenaplňuje ani El Hadji Ndiaye ve Zlíně. Podobně je na tom Rigino Cicilia po návratu na Slovácko, kdy teda hrál jen čtyřikrát, od té doby stojí za červenou kartu a příliš prospěšný nebyl. Poslední, koho zmíním, je Nicolas Penner v Liberci. Nejen Slovan, ale všichni tak nějak čekáme, kdy začne naplňovat potenciál a potvrdí svůj talent, ale ono zatím nic.“