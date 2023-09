Vachouškova paráda! Za odměnu půjde hrát za béčko, usmál se trenér

Když si Tadeáš Vachoušek před třemi lety poprvé oblékl dres teplického áčka, hned sebevědomě hlásil: „Můj cíl je být lepší než táta!“ Vysoká laťka. Táta Štěpán je mistrem Evropy do 21 let, má bronz z Eura 2004 a mimo jiné působil v Olympique Marseille, Slavii nebo Spartě. V elitní soutěži, se kterou se rozloučil v roce 2017, odehrál 317 zápasů a nastřílel 48 branek. Na dalších 33 přihrál.

Vachoušek junior v Karviné ukázal, že v tátových stopách jít může. V klíčové akci ukázal drzost i kvalitu. Kličkou na hranici vápna obešel Jiřího Bederku, nasadil jesle Mateji Čurmovi a přihrál Danielu Filovi.

„Nevím, jestli tam byly i jesle, ale něco podobného se mi už povedlo na tréninku,“ usmíval se Vachoušek. „Směju se pak Marcovi (Marečkovi), když se mi tohle povede. Jsem rád, že to vyšlo i v zápase.“

Improvizace nebo intuice? Vysoký mladík jen pokrčil rameny. „Rád chodím jeden na jednoho, cítil jsem, že by to vyjít mohlo. Byli tam teda dva, ale nakonec asistence a výhra. Takže super.“ Aby akci ještě dodatečně dodal grády, popíchnul střelce Filu. „Zpracoval to strašidelně, ale krásně trefil.“

Karviná - Teplice: Rána pro domácí, skvělou práci Vachouška zužitkoval Fila, 0:1! Video se připravuje ...

Na hřiště šel Vachoušek s jasnými pokyny. „Většinou chodím na hřiště zkusit rozhodnout zápas a dneska se to povedlo.“ Trenéra Zdenko Frťalu mladý útočník sebevědomou akcí nepřekvapil. „Tohle je jeho silná zbraň, jeden na jednoho, jeden na dva,“ přikývnul kouč. „Dal přesnou přihrávku. Ale pořád má před sebou spoustu práce. Tohle byl světlý okamžik, snad mu dodá sebevědomí. Za odměnu půjde hrát zítra za béčko... To říkám v ironii. Věříme, že se bude dál prosazovat.“

Pro Karvinou to byla rána. Dopředu sice byli domácí marní, ale dozadu pracovali vcelku slušně. Bojovali, klíčová akce jim zlomila vaz. „Zle jsme to vyřešili,“ litoval obránce Matej Čurma. „Vachoušek tam byl sám, my jsme byli dva. Měli jsme si více zavřít brankovou čáru a vytlačit ho směrem zpět. Přešel přes Bedyho, já ho křižoval, ale píchl si to mezi mé nohy. Z mého pohledu velká náhoda.“

Že by je mladík drzou akcí překvapil, si Čurma nemyslí. „Ani ne, neměl už moc co udělat. Ale otevřel se mu prostor z čáry, kterou jsme měli zavřít. Využil toho dobře.“

Pro Karvinou je to další ztráta. Jako by nestačilo, že už na hřiště šli hráči v bílých tričkách s nápisem na podporu zraněného Rajmunda Mikuše. Nejlepší střelec týmu (3 branky) si kvůli pochroumanému kolenu do konce sezony nezahraje. „Miki drž se, jsme s tebou,“ měli napsáno na trikotech.

„Pro nás je to velká ztráta, Miki byl ve skvělé formě, padalo mu to tam,“ litoval Čurma. „Přejeme mu vše dobré, aby byl co nejdříve zpět. Chtěli jsme to zlomit i pro něho, hráli jsme i za něj, za nás, za fanoušky. Každý to chtěl zlomit, body jsme potřebovali.“

Zklamaný byl i trenér Tomáš Hejdušek. Po vypadnutí v MOL Cupu s Uničovem se tým dál trápí i v lize. „Obrovské zklamání, bohužel jsme neměli dost kvalitu, abychom se dostali do více šancí. Kluci makali, v tom jim nemám, co vytknout, bohužel z jediné střely dostaneme branku. Pár minut před koncem. Chybu bych ovšem hledal i u sebe, střídání nám nevyšla.“

Trenérova pozice? Na rovinu – nejistá. V Karviné historicky s šéfy lavičky příliš trpělivosti není. „Vnímám to pořád stejně, tlak si nepřipouštím,“ pokrčil rameny Hejdušek. „Samozřejmě není příjemné, když lidi křičí. Já se nehroutím, život jde dál. Cesta ven? Pouze tvrdá práce.“