Slavia v Pardubicích: Jurečka opět spaloval, středopolaři bavili. Co Daněk?

Mandous si upevňuje pozici

Když se Aleš Mandous poprvé v sezoně postavil do branky v minulém kole proti Karviné, z první střely na branku inkasoval. V Pardubicích musel čekat na jediný zákrok utkání až do 88. minuty. Tentokrát byl precizní. Hlavička Kamerunce Williama Mukwelleho, čerstvé pardubické posily, směřovala k zadní tyči. Mandous ale mrštným skokem balon odrazil na rohový kop. Z hostující lavičky se v tu chvíli vyřítili nadšení spoluhráči. Skvělý zákrok ocenili víc, než vítěznou branku. „Možná to šlo na tyč, ale byl jsem tam včas,“ usmál se hrdina posledních minut. Ve Slavii si začíná postupně upevňovat pozici v brance. Chválu sklidil i od trenéra Trpišovského. Bylo by překvapením, kdyby nechytal ve čtvrtek v Ženevě v úvodním skupinovém zápase Evropské ligy.