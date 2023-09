Malínský: S Weberem si Hradec hodil mincí, Sparta se může v derby spálit

Osmé kolo FORTUNA:LIGY rozsvítilo zatím rekordních 28 branek, na čemž měly lví podíl kanonády v podání Mladé Boleslavi, Plzně a Sparty. Vysoká prohra Hradce Králové znamenala také první letošní změnu na lavičce, trenéra Jozefa Webera vystřídá Václav Kotal . Odchovanec „votroků“ Tomáš Malínský změnu chápe a vyhlíží na východě Čech lepší zítřky. „Je to detailista, jeho práce bude mít smysl. S Weberem si klub hodil mincí.“

Jaký z debaklů posledního kola vás překvapil nejvíce? Prohra Hradce 1:5 v Mladé Boleslavi, výprask Slovácka 0:5 na Letné či sedmigólový propadák Zlínu proti Plzní?

„Nejvíce mě překvapil Hradec. Vzhledem k tomu, že je tým zvyklý na stadion v Mladé Boleslavi, čekal jsem, že to bude vyrovnanější. Rozhodně jsem ale také čekal, že Slovácko bude Spartě rovnocennějším soupeřem.“

Hradec už sahá ke změně a mužstvo převezme Václav Kotal, pod kterým jste v minulosti působil. Je to dobrá volba?

„Znám spoustu fanoušků Hradce, jsem i v jejich facebookové skupině a zkazky o tom, že je to upečené, jsem viděl už dříve. Pro Hradec to je jedině dobře, protože pan Kotal