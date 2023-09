Konec trenéra Vrby ve Zlíně? Teď ne. Má ještě slabší kádr než na jaře

I když to s fotbalisty Zlína vypadá zle, šedesátku by Pavel Vrba na lavičce aktuálně posledního týmu FORTUNA:LIGY na začátku prosince oslavit mohl. Podle informací Sportu se jeho vyhazov po nedělním masakru 1:7 s Plzní nechystá. Pokud zkušený kouč ve funkci brzy skončí, tak spíš ze své vůle. Třeba proto, že má k dispozici ještě slabší kádr než na jaře, kdy se s ním zachránil v baráži.

Jedna výhra z osmi zápasů a celkem čtyři body. Chudá bodová sbírka přikovala Zlín ke dnu tabulky. Podobně ztrácí i další ze spodku, takže situace Vrbova celku ještě nevypadá nijak beznadějně. Nicméně chybí důvody, proč si myslet, že bude líp. V mužstvu chybí kvalita a nevyvíjí se ani herní styl. „Další dva dny budou pro nás určitě trošku složitější,“ tušil Vrba po Plzni.

Na západě Čech prožil přerovský rodák své nejlepší časy. Ty už jsou dávno pryč. Po nepovedených štacích u tuzemské elity (Sparta, Baník) a v cizině (Machačkala, Razgrad) se snaží nakopnout kariéru v provinčním Zlíně. Dřív to nebylo špatné místo pro restart, Michal Bílek by mohl vyprávět…Jenže dnes? Klub po odchodu velkých sponzorů najel na low cost režim, vyrovnaný rozpočet drží majitel Zdeněk Červenka. Jedinou ambicí je záchrana. Do přestupů a zázemí se neinvestuje, stadion Letná je dál nejošklivější v soutěži. A čím dál méně zaplněný.

V takových podmínkách se může Vrba pokoušet o zázrak, na jaře se mu ostatně jeden povedl. Ale ukazuje se, že dlouhodobě čáry a kouzla neovládá. I jeho dobíhá realita. Proti silným (Sparta, Slavia, Slovácko) byl v prvních kolech nového ročníku obrovsky znát deficit kvality. Z progresivního ofenzivního kouče se stal na východní Moravě nedobrovolně pes obranář. A když se vám čas od času rozsype i zadek, dopadne to průšvihem jako proti Plzni.

Zlínští přitom měli nadšený nástup, hned v první minutě ostře hlavičkoval Martin Cedidla. „Místo aby to bylo 1:0, skončí to 1:7. Ani v deseti nemůžeme dostat tolik gólů,“ věděl kapitán Dominik Simerský, na němž je podzimní nepohoda hodně znát. Kdyby měl po ruce ve stoperské dvojici slabší kus, než je Joss Didiba, skončilo by za zády brankářů ještě víc než devatenáct branek.

Krutě skončil návrat do sestavy pro gólmana Mateje Rakovana, jenž nahradil zraněného Stanislava Dostála. Dvoumetrový čahoun šel do akce poprvé od 24. dubna. A znovu proti Plzni. Viktoria fakt není jeho oblíbený protivník. Ve dvou partiích inkasoval jedenáctkrát! Úspěšnost zákroků vytáhl jen na třicet procent. Poslední výprask se však na něj hodit nedá, střelci hostů pálili vesměs zblízka a nerušeně. Několikrát šlo o dorážky ve vápně.

Tragicky pracovala celá defenziva. „Skoro všechny góly, možná až na jeden, byly stejné. Nefungovala nám obrana, záloha. Absolutně jsme nedohrávali druhé balony,“ všímal si Simerský. „Takhle nejde bránit, výsledek je fakt ostudný,“ dodal.

Už v sobotu čeká Zlín šichta v Ostravě na Baníku. „Věřím, že po rozboru utkání budeme chytřejší a na příští zápas se připravíme líp,“ prohlásil Vrba, jemuž vypadl ze sestavy kvůli zraněný talent Tom Slončík. Možná na několik týdnů. S bolavou nohou se vrátil z akce reprezentace U20. Další rána.

Za většinu trablů si však může klub sám. Jak dlouho to Vrba vydrží?