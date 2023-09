Případ Tanko se nebude opakovat. FAČR bleskově upravil pravidla

„Zraněný hráč odstraněný ze základní sestavy nemůže již v utkání nastoupit ani nemůže být uveden v zápise o utkání jako náhradník,“ zní nová věta, kterou Výkonný výbor FAČR na návrh Pravidlové komise doplnil do výkladové části pravidel.

V čem je podstatná? Doposud postup případně zranění hráče nahlášeného do základní sestavy upravuje pouze věta „Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků a současně smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka.“ Ta umožňovala různé výklady. Například v minulém víkendu Baník Ostrava nahlásil Abdullahiho Tanka jako zraněného, ale nechal ho rozhodčím Roučkem napsat mezi náhradníky. Nigerijec následně naskočil 20 minut před koncem.

„Přijde mi to divné. Jestli se to může, tak to dělejme všichni. Budeme narychlo měnit zápisy a hráči se budou zázračně zraňovat a uzdravovat,“ upozornil tehdy na díru kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Podle předsedy Pravidlové komise FAČR Jiřího Kureše se nejednalo o porušení pravidel, protože původní formulace české verze pravidel nebyla dostatečně striktní. Nyní už takový postup naprosto jasně zapovídá. Výkonný výbor ji schválil per rollam s okamžitou platností, tedy už od 9. kola.