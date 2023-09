Derby opět ovládnou standardky. Sparta na ně spoléhá, ustojí to Slavia?

Vlastenec Aihama Ousoua a dál nic. Výčet gólů Sparty v derby pod Brianem Priskem ze hry je tuze chudý. Začíná i končí zkratem švédského stopera. Svěřenci dánského taktika na defenzivu Sešívaných prostě neumí. S jednou významnou výjimkou. To jsou standardní situace.

„Víme, že jsou naprosto rozhodující. V minulé sezoně jsme v nich byli velmi silní, jak v ofenzivě, tak v defenzivě. Čísla ale nelžou. Dinamo i Kodaň nás právě z nich potrestali,“ je si Priske dobře vědom, že v novém ročníku se Letenským v jejich fenomenální disciplíně tváří tvář top kvalitě nedaří tak, jak by si představovali. Nakonec i v domácí soutěži obhájci titulu již dvakrát inkasovali po rohových kopech.

Přesto právě standardky budou společně s brejky hlavní sparťanskou zbraní na horké půdě v Edenu. Sešívaní sice nemají o moc horší čísla, co se týče úspěšnosti v hlavičkových soubojích, a v létě navíc přivedli dvě věže. Muhameda Tijaniho a Mojmíra Chytila, kteří jsou ve vzduchu platní na obou stranách hřiště. I tak budou mít rudí zřejmě zřetelnou výškovou převahu.

Dle předpokládaných sestav by měla mít Slavie, co do vzrůstu, navrch jen v soubojích Lukáše Provoda s Janem Mejdrem a duelech Igoha Ogbua s Janem Kuchtou. Na jeho místě se však může objevit Victor Olatunji, jenž by výhodu překlopil opět na stranu Sparty.

„Naše defenziva byla až na závěr zápasu bezchybná. Když měl soupeř na hřišti pět basketbalistů, tak už z toho samozřejmě nějaké závary byly,“ je si Jindřich Trpišovský vědom, že urostlí soupeři umí obraně Slavie nadělat pořádné problémy.

V této činnosti, tedy trápení obran soupeře, jsou ovšem sami červenobílí špičkou. Jen vinou slabší koncovky nemají v kolonce vstřelených branek mnohem závratnější čísla. Brankové příležitosti si tvoří s lehkostí. Eden je pro Slavii opravdovým rájem, kde soupeři prožívají muka a kromě samotných hráčů snažících se o totální fotbal bojují i s přímo frenetickou atmosférou tribun.

Po dvou hořkých závěrech jarních ligových derby na Letné je navíc nyní slávistický národ pevně odhodlaný opět si přivlastnit klíč od hlavního města.

„Je to pro nás velmi důležitý zápas. Budou ho rozhodovat osobní souboje a standardní situace,“ potvrzuje předpoklady trojnásobný vítěz české ligy Trpišovský. Trenéra s kšiltovkou může těšit, že Slavii se v nich v nynějším ročníku daří.

Vyjma dohraného autu s Karvinou, po němž poslal Slezany do vedení Adeleke Akinyemi, sešívaní po standardce v lize neinkasovali. Sami si naopak díky třem proměněným penaltám, dvěma góly po rozích a jedné trefě po „trestňáku“ vydatně pomohli.

Derby ovšem často boří prognózy a sám Priske má o utkání jiné představy. „Čekám hezký zápas. Oba týmy mají formu a myslím, že se český fanoušek bude bavit,“ dal dánský kouč najevo svá očekávání ohledně průběhu 308. derby.