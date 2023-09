Prokletí Slovanu, opět nezvládl druhou půli. Kozel: Byl to blázinec

Jak hodnotíte remízu 3:3 s Teplicemi?

„Dneska to byl takový blázinec. Jdete do utkání s tím, že ho chcete zvládnout vítězně a najednou prohráváte ve 12. minutě 0:2 po dvou střelách ze střední vzdálenosti. Nicméně mužstvo zareagovalo dobře, spouštěčem byl vlastní gól a od té chvíle jsme byli lepší. Zvládli jsme to otočit, ale pak prostě uděláme úplně zbytečnou chybu v komunikaci, VAR najde faul a Teplice vyrovnají. Další zlomový moment byla červená karta, soupeř se zatáhl a my si vytvořili tři tutovky. Jsme zklamání.“

Bod tedy ani vzhledem k úvodu zápasu neberete?

„Nebereme. Sice jsme si to udělali těžší, ale chtěli jsme rozhodně vyhrát. Na hřišti to podle mě vidět bylo, ale těch pár chyb soupeř potrestal. Na šance jsme jednoznačně vyhráli, ale nedáme gól, ani když jdeme sami na brankaře.“

Co vám po druhém gólu proběhlo hlavou?

„Abych byl v klidu, že na obrat máme ještě celé utkání. Může to být i impuls, který tým potřebuje. Úvody jsme vždy spíš zvládali. Dnes jsme udělali i nějaké změny, některé vynucené, ale některé byly takové, abychom měli během zápasu možnosti reagovat a být silní v závěru.“

Liberec - Teplice: Grigarovu šílenou chybu nepotrestal Okoh Video se připravuje ...

Vzpomínáte si na horší úvodní patnáctiminutovku na lavičce Liberce?

„Vzpomenu si na utkání v Mladé Boleslavi na jaře, tam jsem sice nebyl, ale prohrávali jsme po patnácti minutách 0:3. Ale dnes jsme ani neudělali moc chyby, byly to zkrátka dvě střely z dálky, které normálně góly nekončí. Pro výsledek to ale nebylo rozhodující, poradili jsme si s tím a otočili. Musíme hledat klíč spíše v tom, že si ve druhé půli necháme dát na 3:3.“

S Michalem Fukalou už počítáte do stoperské trojice permanentně?

„Začal tam vynuceně, ale v Jablonci tam hrál velice slušně. I dnes byl z té trojky nejlepší. Pokud bude hrát takto, hrát tam bude.“

Utkání docela pozitivně oživili střídající hráči, třeba Denise Višinského…

„Za to jsem moc rád. Víša si prošel těžkým obdobím. Na jaře nehrál, v přípravě teď vypadal dobře, ale s Jihlavou si obnovil zranění. Pak hrál ještě s Baníkem, ale byla odhalena zlomenina zánártní kůstky. Měl šest týdnů ortézu a teď čtrnáct dní trénuje. Modlil jsem se, aby po nějakém tom faulu zase neodkulhal. Jednoznačně ale ukázal, že bude posilou.“

Liberec ještě nevyhrál druhý poločas, jak moc to je pro trenéra varovná statistika?

„Víme o tom a trochu i víme, v čem nás specificky tlačila bota. I proto jsme udělali změny v sestavě, abychom měli nějaké náboje na druhou půli. Ve hře už to vidět bylo, tentokrát tam přišli hráči, co to pozvedli, Višinský i Kulenovič byli cítit. Na výsledku se to ale bohužel neprojevilo.“