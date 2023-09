Zelenka a Saňák o derby: Ostuda! Místo fotbalu reklama na nenávist

Červených karet stejně jako střel na branku a desetkrát víc faulů. 308. derby mezi Spartou a Slavií nabídlo remízu 1:1 a hlavně scény, které mají s fotbalem pramálo společného. „Fotbalovost byla upozaděna touze být úspěšný. K tomu vedla cesta přes souboje, agresivitu a snaze znechutit hru soupeři,“ litoval ve studiu iSport.cz Luděk Zelenka. Jiří Saňák své myšlenky shrnul do tří slov: „Ostuda, ostuda, ostuda.“

Derby mezi Slavií a Spartou v poslední době ne vždy přináší velký sportovní zážitek. Týmy, které se jindy prezentují na české poměry velkou fotbalovostí, toho v 9. kole FORTUNA:LIGY po sportovní stránce moc nepředvedly.

„Je to jen o soubojích. Víc než šance se řeší, jestli byl jaký zákrok na žlutou. Ze zápasu řvou emoce,“ všímal si už o poločase ve studiu iSport.cz bývalý útočník Luděk Zelenka. „Nevidím to rád. Jak hraje Sparta a Slavia, tak hrají ostatní, jsou to vlajkové lodě. Je mi smutno, když je dvacetkrát přerušeno. Musíme změnit kulturu,“ přidal Jiří Saňák.

A „vrchol“ měl teprve přijít. Další spousta faulů, karty, divočina na lavičkách i tribunách a rvavá vložka mezi kapitány Janem Bořilem a Ladislavem Krejčím.

„Je smutné, že rozebíráme jen nefotbalové věci. Ale ten zápas byl ostuda, ostuda, ostuda. Chování laviček, házení petard. Tohle mají být nejlepší dva týmy a nepovedlo se to,“ litoval po zápase asistent Václava Jílka v Olomouci.

Něco jiného čekal od derby pražských „S“ i Zelenka: „Fotbalovost byla upozaděna touze být úspěšný. K tomu vedla cesta přes souboje, agresivitu a snaze znechutit hru soupeři. Tohle nebyla reklama na fotbal, ale na nenávist. Už v sestavách byli válečníci a bojovníci spíš než fotbalisti. Trenéři počítali s tím, že to bude válka. Nelíbilo se mi, že každé rozhodnutí rozhodčího někdo komentoval. Bylo to pro něj obrovsky těžké, ale v tomhle si měl zjednat respekt. Dát tři čtyři žluté na začátku, když k němu přijde někdo jiný než kapitán.“

Hodně se řešily fauly Angela Preciada. Už ten z prvního poločasu na Lukáše Provoda mohl být ohodnocen červenou kartou. O další napomínání si Ekvádorec koledoval i po přestávce zahozením míče a nakonec způsobil penaltu.

„Šla písknout i nepísknout. Kontakt tam byl, šlo o to, kdy to bylo,“ zkoumal zpomalené záběry Zelenka. Saňák dal na první dojem, který měl stejný jako rozhodčí Szikszay. A správně podle něj byla nařízena i ta druhá v nastavení. „Penalta pro Spartu byla za mě naprosto jasná. Evidentní ruka, neviděl ji rozhodčí na hřišti, zavolal ho VAR, hotovo,“ popsal v tu chvíli příkladnou spolupráci mezi rozhodčím a kolegou u videa. „Nakonec je spravedlivé, že Sparta vyrovnala, protože Slavia po vstřeleném gólu zmírnila intenzitu.“

Hráčem zápasu vybrali experti stopera Slavie Tomáše Holeše. „Birmančevič se prosazoval proti jakémukoli soupeři v lize, proti Holešovi ne. Jeho souboje by se daly sestříhat, jak se má chovat obránce. Postavení, používání těla, bez máchání rukama a nohama. Borec par excellence,“ chválí olomoucký asistent.

S krabičku popcornu a pobaveným výrazem mohli zápas sledovat v Plzni, ostatně takovou animaci umístili na sociální sítě s výhledem na blížící se utkání se Spartou. „Plzeň taky umí válčit, ale teď je zrovna rozjetá. Takže doufám, že trenéři trošku poučení z tohohle zápasu zvolí fotbalovou variantu,“ věří Zelenka.