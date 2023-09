Sparta s Plzní jako souboj trenérů. Koubek je mistr analýzy, říká Saňák

Hosty studia iSport.cz k 308. derby byli Luděk Zelenka a Jiří Saňák. Po zápasu společně s redaktorem Martinem Vaitem probrali situaci na špičce tabulky, očekávání před duelem Sparty s Plzní a zhodnotili i dosavadní počínání trenéra Miroslava Koubka. „On je mistr analýzy, dokáže přesně určit, jak to sehrát a hlavně to dokáže mužstvo naučit,” prohlásil asistent trenéra v Olomouci Saňák.

Po devíti odehraných kolech získaly Sparta a Slavie shodně 23 bodů a vládnou tabulce nejvyšší soutěže. Se zápasem k dobru se na ně pomalu dotahuje plzeňská Viktoria, které dělba bodů mezi hlavními rivaly nahrála do karet. A již tuto sobotu se na Letné odehraje utkání právě mezi Spartou a Plzní.

„Myslím si, že Plzeň je silná. I na lavičce má výborné hráče. Také jí určitě pomůže, že kvůli červené kartě nebude hrát Láďa Krejčí. Takže výsledek derby je rozhodně nejlepší právě pro Plzeň,” zhodnotil krátce po konci souboje pražských “S” Jiří Saňák.

Poslední zápasy mezi Spartou a Plzní vypadaly dost obdobně jako právě proběhlé derby. Existuje naděje, že by to tentokrát mohlo být jinak? „Věřím, že to bude jiné. Plzeň taky umí válčit, ale teď je rozjetá a hraje dobře - dvanáct zápasů včetně těch evropských vyhrála. Před derby jsem v podobné fazoně viděl Spartu, že má sebevědomé hráče a dobré výsledky. Doufám, že se trenéři poučí z tohoto zápasu, zvolí fotbalovou variantu a bude to krásný fotbal,” vyjádřil své přání Luděk Zelenka.

Plzeňský tým vede Miroslav Koubek, kterého trenér Olomouce moc dobře zná. „Společně s Václavem Jílkem a Martinem Svědíkem to je pro mě nejlepší analytik, který dokáže něco na soupeře vymyslet. Věřím, že se budu dívat na trenérský souboj, že něco na Spartu vymyslí a že to bude fotbal,” řekl Saňák.

Kouč Hanáků se s nynějším trenérem Viktorie poznal u reprezentace do 19 let a mohl tak připojit i osobní zkušenost. „Mirek Koubek - to je mistr analýzy, ten dokáže přesně určit, jak to sehrát a hlavně to dokáže mužstvo naučit. A je to vidět, protože když byl v Hradci, tak s ním nikdo nechtěl hrát.” Zároveň ale pochválil i další trenéry. „Pozitivní je, že třeba Jindřich Trpišovský, Brian Priske, ale i předtím Pavel Vrba přinesli to, že se fotbal začal zlepšovat takticky a vymýšlí se různé kombinace.”

Miroslav Koubek se na západ Čech vrátil v červnu po osmi letech, když nahradil Michala Bílka a o jeho vlivu na svěřence se rozpovídal bývalý ligový útočník.

„Zkušenost, že by mě trénoval, nemám, ale pamatuji si, v jakém stavu opouštěl Hradec Králové, to byla vyloženě nevraživost. Všude se skloňuje i jeho věk a ještě navíc měl nepovedený začátek v Plzni, který by jiným trenérům možná zlomil vaz. On ale stále věřil tomu, s čím tam přišel a přesvědčil i mančaft.” A za to mu Zelenka vysekl poklonu. „Musím přiznat, že jsem to nečekal, že Plzeň, u které se očekávalo, že bude už na ústupu, tak zvednul. Hrají Evropu a jsou na dosah špičky tabulky.”

To doplnil i Saňák, který o tom, jak těžkou roli mají trenéři, ví své. „Často tu jsou tendence někoho odstřelit, nebo ho vynést do nebes. Ale je to práce celého klubu, aby si sednul. Není to o jednom člověku, takhle to nefunguje a možná oživení přinesl i Honza Říčka.“