Karviná má nového trenéra. Do klubu se vrací kouč, který nahradil Straku

Karvinští minulý týden z pozice hlavního trenéra odvolali Tomáše Hejduška. Nováček FORTUNA:LIGY byl po osmi zápasech se čtyřmi body předposlední. Tým převzal asistent Lubomír Luhový, na Slovácku prohrál 0:2.

V zákulisí sice padla jména trenérů Romana Westa a Ondřeje Smetany, nicméně šéfové klubu se nakonec vrátili k prověřené spolupráci. Slovenský kouč Juraj Jarábek trénoval Karvinou šestnáct měsíců (2019-21), pod jeho vedením se hrál sympatický fotbal. Celkem odkoučoval 39 utkání, ze kterých Karvinští vydolovali 41 bodů (9 výher, 14 remíz, 16 porážek).

V podzimní části sezony 2020/21 s Karvinou útočil na historicky nejlepší umístění klubu, ale na jaře se tým propadl na 13. místo. A vystřídal ho Jozef Weber. „Byl to blesk z čistého nebe, vedení nebylo spokojené s body, které jsme získali na jaře,“ reagoval tehdy Jarábek. „Tak to bývá. Myslím, že bodový polštář je slušný, ale je to rozhodnutí klubu a to musím respektovat.“

Ještě minulý týden byl Jarábek vázaný v Černé Hoře, vedl FK Dečić Tuzi. I proto se jednání o jeho návratu protáhla. „Museli jsme ukončit smlouvu,“ přitakal kouč. „Do Karviné se těším velmi. Liga má vysokou kvalitu, jde dopředu, hodně se těším na kluky. Postup si vybojovali suverénně, jen jim nevyšel start do ligy. Kádr je kvalitní, jde hodně zlepšit.“

První zápas pod novým trenérem bude hrát Karviná už tuto sobotu. Doma hostí Liberec (15). „Bude to teď hektické, musím se blíž seznámit s týmem, i když řadu kluků z dřívějška znám,“ plánoval Jarábek. „Čekají nás videa, analýzy, hodně práce.“