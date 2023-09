Trefoval topoly, teď míří do Evropy. Šulc je rychlejší s míčem, než bez něj

Pavel Šulc? To je ten zbrklý palič ze zápasu se Spartou! Tahle vzpomínka na zápas z února 2022 možná fanouškům při vyslovení jména plzeňského záložníka vytane na mysli jako první. Jenže pozor – od té doby se mnohé změnilo… Šulc ukazuje, že umí být produktivní (v této sezoně ve všech soutěžích 6+3) a v úterý prodloužil s Viktorií smlouvu až do roku 2026. „Jde pořád nahoru a jsem stoprocentně přesvědčený, že to je hráč pro velký evropský fotbal a reprezentační áčko,“ říká na Šulcovu adresu v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. „Ten zápas na Letné ho na čas odříznul, ale zapracoval na sobě a je výborný. Nevypíná. Udělá kličku nebo nahrávku a valí dál,“ souhlasí s Kvasnicou i Jiří Fejgl.

Který spoluhráč se Šulcovi smál, že trefuje topoly? Objeví se v příští reprezentační nominaci Jaroslava Šilhavého na zápasy proti Faerským ostrovům a Albánii? Na čem záložník, který by se velmi líbil Slavii, zapracoval konkrétně? A jaká je jeho aktuální cena? To všechno rozebírají Kvasnica a Fejgl v novém díle pořadu iSkaut. „Každý rok jde nahoru, na EURO U21 se vyrovnal Angličanům i Němcům v tom, že se nebojí hrát. Není to soubojový borec, ale je ve správných prostorech, protože není líný na krok. Za dva roky může hrát bundesligu,“ nešetří chválou Kvasnica.

„Koubek mu v Plzni ušil styl, že hraje pod hrotem – to mu přesně vyhovuje,“ upozorňuje Fejgl: „Ten nešťastný zápas na Spartě se s ním táhl, měl fakt blbé období, nechtěl se z Jablonce do Plzně ani vracet, ale zvládl to nad očekávání,“ doplňuje. A Šulcovo zvláštní znamení? „S míčem je rychlejší než bez něj,“ říká Kvasnica.

Kde je strop Pavla Šulce a proč pod Koubkem ožil?

Proč ho neměli rád trávníkáři v Opavě?

Čím připomíná Ondřeje Lingra a v čem je jako Ivo Ulich?

Přednosti a otazníky v jeho hře

Hráč, který zvýhodňuje spoluhráče svým pohybem

Stále v nabídce, akční, tahový

Která zahraniční liga by mu seděla?

Prosadí se v národním týmu?

