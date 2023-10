Kdo dal gól Zlína? Dotknul jsem se, hlásil Slončík. Kvalita přišla z lavičky

Až střídající borci dali nervózní bitvě říz. Jako srbský tajfun vtrhl na plac Vukadin Vukadinovič, jenž z pravého křídla posílal ostré centry do vápna. „Vyhovovalo mu, že měl dostatek prostoru. Využíval svých dovedností a schopností,“ zmínil zlínský kouč Pavel Vrba. Také Slončík s Reiterem byli lepší než jejich předchůdci v základu.

Právě osmnáctiletý Tom Slončík svou první podzimní trefou zachránil Zlín od čtvrté porážky v řadě, když hlavou jemně usměrnil do sítě Fantišovo zakončení. Hlasatel oznámil, že vyrovnání na 1:1 zařídil Antonín Fantiš, ale…„Je jedno, komu se to připíše, ale můžu s čistým svědomím říct, že jsem se toho dotknul,“ ujišťoval talent, jenž se vrací do hry po lehčím zranění. To si přivodil v duelu za reprezentační „dvacítku“ proti Itálii.

Zlín - České Budějovice: Fantiš využil Janetzkého centr, 1:1! Video se připravuje ...

Pouze v civilu pak sledoval výprask od Plzně (1:7), u toho dalšího v Ostravě (1:5) už byl půl hodiny aktivně na hřišti. „Ty dva zápasy byly hrozné. Hodně jsme to rozebírali,“ přiznal. Ani z remízy s Českými Budějovicemi nebyl odvázaný. „Tato utkání musíme doma vyhrávat,“ věděl.

K třem bodům však lépe nakročili Jihočeši, po první ligové brance Samuela Šiguta, jenž dorazil Skalákovu střelu, vedli až do 85. minuty. Finiš nicméně patřil protivníkovi. „Je to zklamání. Nechali jsme si dát gól ze situace, které se dalo předejít,“ mínil Zápotočný. Úroveň hry ho nenadchla. „Krásně se ukázalo, kde se oba týmy v tabulce nacházejí. S fotbalem moc spokojený nejsem. Očekával jsem od nás víc kvality. Bylo to nervózní,“ dodal.

Vysvětlení, proč ani jeden celek neukázal víc? Podle kouče se hráči báli další bodové ztráty. Po neúspěších mají nízké sebevědomí. „Byly tam obavy,“ všímal si. „Větší ztráta je to asi pro Zlín, který na konci stupňoval tempo. Moc jsme se zatáhli, je těžké to tady uskákat. Remíza je asi zasloužená, my máme aspoň plusový bod zvenku,“ našel pozitivum.

Defenzivu soka (hlavně pravého beka Martina Cedidlu) deptal pětasedmdesát minut šikula Wale Musa Alli, který v rozmezí tří minut nastřelil břevno a následně v šanci gólmana Mateje Rakovana. Jindy spolehlivý Cedidla, jeden z nejlepších hráčů Zlína v sezoně, šel v pauze dolů. Na nigerijského štírka nastoupil zkušený Rudolf Reiter. A vedl si lépe.

Vrbův soubor nakopla až střídání, třicátníka Vukadinoviče bylo u pravé lajny plno. Hosté ho čekali v základu. „Na Vukyho jsme se připravovali,“ nezapíral Zápotočný, jenž si pro změnu nechal na lavičce jako trumf hbitého Hellebranda. „Měl lehčí zranění kolena,“ informoval. Nástup tvořivého záložníka, který vyrostl právě ve Zlíně, dal hernímu projevu hostů dynamiku. „Třeba bude příště v základu,“ nevyloučil trenér. O to si rázně řekli rovněž Vukadinovič se Slončíkem.