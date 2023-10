Jemelka: Výhra je pro Jindru. Když jsem ho viděl, bylo mi trošku špatně

Dva měsíce čekal na pořádnou šanci. Václav Jemelka při zranění Lukáše Hejdy odehrál druhý zápas v krátkém sledu. Výhru nad Jabloncem (3:2) ztrpčilo celé Plzni nepříjemné zranění Jindřicha Staňka, kvůli kterému musela jednička Viktorie okamžitě do nemocnice. „Nebylo to příjemné,“ přiznal ryšavý obránce, když popisoval následky gólmanovy srážky s Václavem Drchalem.

Viděl jste, co přesně se stalo Jindřichu Staňkovi?

„Samozřejmě je to nepříjemné, byl jsem u toho asi první. Když jsem ho viděl, bylo mi trošku špatně, vůbec nereagoval. Naštěstí neměl zapadlý jazyk. Hned jsme volali doktory, vypadalo to špatně. Doufám, že to bude dobrý. Bohužel je to v jeho případě druhé zranění hlavy po sobě. Držíme mu palce, výhra je pro něj.“

Šlo o náročný zápas?

„Vyhráli jsme těžký zápas. Jablonec byl vynikající soupeř. Udělali jsme nějaké změny v sestavě, neklapalo to tak, jak asi mělo. Jsme rádi za tři body, šlo o otočený a důležitý zápas.“

Naskočil jste do druhého zápasu v rychlém sledu.

„Dvakrát jsme vyhráli, jsem rád, že jsem po dlouhé době dostal šanci. Všichni na to na lávce čekáme, všichni jsme připravení. Pro tým je dobře, když jsme schopní do toho takhle naskočit a nahradit jiné kluky, když je třeba.“

Vyčítáte si, že jste Jablonec pustili do zápasu?

„Hráli jsme odvážně v rozehrávce, druhý inkasovaný gól nás trošku vytrestal a pustili jsme Jablonec do hry. Dobře presovali, byli víc než vyrovnaným soupeřem. Pro nás jsou to opravdu důležité body, jsme rádi, že jsme to zvládli. Ve druhé půli jsme v naší hře pár věcí změnili a neslo to ovoce.“

Báli jste se v závěru jabloneckých šancí?

„Samozřejmě všem tohle probleskne v takové chvíli hlavou. Škoda, že jsme se neuklidnili čtvrtým gólem. Ale nemůžeme pokaždé dávat pět branek, občas to musíme takhle uválčit.“

Cítili jste únavu z náročného utkání v Astaně a dlouhého cestování?

„Nebylo extra těžké se na zápas nachystat. Víceméně jsme byli všichni připravení, akorát Hejdys (kapitán Lukáš Hejda) se v Astaně zranil. Obměnili jsme sestavu, naskočili ti, co toho tolik v nohách nemají. Dobře jsme zregenerovali, výhra v Astaně nám pomohla.“