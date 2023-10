Svědík: Nemůžete říct, že můj tým něco odevzdal. Bojovalo se až do konce

Neexistuje horší kombinace pro Slovácko než je duel proti Slavii venku. Z posledních sedmi utkání v Edenu celek z Uherského Hradiště propadl ve všech případech při skóre 1:21. Hosté se však poučili, což ocenil i náročný kouč Martin Svědík. „Nemám rád, když přijdu na tiskovku a někdo řekne, že můj mančaft něco odevzdal. Tentokrát bylo o co hrát skoro až do konce, ty zápasy je potřeba odlišovat,“ prohlásil kouč Slovácka.

Tentokrát jste do zápasu proti Slavii vstoupili lépe, než na co jste zvyklí v Edenu.

„Oproti předešlým zápasů tady jsme přežili první a jedinou šanci soupeře za první poločas, když Masopust hlavičkoval do tyče, pak jsme Slavii do ničeho nepouštěli. Bohužel jsme dostatečně nevyužívali Ciciliu na hrotu, byli jsme pozdě v důležitých prostorech. Přišla i naše příležitost Juroškou za stavu 0:0, ale nedali jsme. Ve druhé půli bylo vidět, že Slavia prostřídala, přišla podle mého z lavičky kvalita a dál to znáte.“

Mohly chyby pramenit z toho, že týmu ubývaly síly?

„Když jsme inkasovali, tak si to nemyslím. Tam to bylo vyloženě nekvalitou, protože hráč nebyl pod tlakem. Vlasij Sinjavskij ztratil míč a ještě odstoupil, kdyby se tak nestalo, tak míč asi získáme my. Bohužel se taková utkání rozhodují v závěrech a my jsme ten nátlak Slavie neustáli. Celkově jsem ale s nasazením týmu spokojený.“

Co jste si pomyslel při pohledu na sestavu domácích, kde figurovala nečekaná jména?

„Slavia funguje na nějakých principech a má i silnou lavičku. Samozřejmě se pokusíte něco přizpůsobit, ale vesměs jsme se chystali na Slavii jako na celek. Určité věci mají zažité a je prakticky jedno, kdo nastoupí. Pak musíte během zápasu reagovat na rozestavení, ale jak už jsem říkal, my jsme zápas zvládli dobře takticky, rozhodla individuální chyba.“

Už po 14 minutách musel střídat Milan Heča kvůli zranění. Už máte nějaké informace? A jak nepříjemné bylo poslat do hry tak nečekaně Tomáše Fryštáka?

„Ještě nevím, myslím, že to bude svalové zranění. Vždycky je to nepříjemné, když tam je gólman hozený jako do vody. Na druhou stranu se nemusí připravovat. Heča hraje líp nohama, ale dneska to moc nevadilo, protože jsme se snažili hrát jednodušeji.“

Slovácko na Slavii neumí, ta série je hodně černá, sedm proher v řadě, skóre 1:21. Nabádal jste hráče o to více k obezřetnosti?

„Ne, hráči to moc dobře vědí. Nemám rád, když přijdu na tiskovku a někdo řekne, že můj mančaft něco odevzdal. Tentokrát bylo o co hrát skoro až do konce, ty zápasy je potřeba odlišovat. Myslím si, že nyní jsme odehráli zápas, který snese přísnější měřítka. Doma se na ně dokážeme lépe připravit, ale tady hraje důležitou roli také prostředí. Nám to v Edenu prostě nejde, ale to je spíše dlouhodobá záležitost, není to otázka této soboty.“

Přemýšlel jste už nad body, když byl stav dlouho bezbrankový?

„Když jsem u lavičky plný emocí, tak nic takového nevnímám.“

Jak to vypadá s Vlastimilem Daníčkem, který nebyl ani na lavičce?

„Nemůžu vůbec říct, kdy se vrátí, protože ani nevím, kdy se uzdraví. Obnovil si zranění, které si přivodil proti Mladé Boleslavi. S ramenem se sice dal dohromady, ale teď má chycený kotník, sami nevíme, na jak dlouho je mimo hru.“