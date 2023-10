Holec o první nule: Je to náročné, když se přesunujete ze Sparty a Lechu

Konečně! Fotbalisté Karviné si až ve dvanáctém duelu FORTUNA:LIGY připsali první čisté konto, doma porazili Hradec Králové 1:0. Oddechl si i zkušený brankář Dominik Holec (29). Do Karviné přišel v rozjetém ročníku z polského Lechu Poznaň jako top posila, v lize odchytal i dvě sezony za Spartu. V bráně ligového nováčka začínal rozpačitě, z pěti zápasů dostal 11 gólů. Proti Hradci Králové se vytáhnul, dva jeho zákroky byly klíčové a exkluzivní. „V první řadě jsem rád, že se to konečně podařilo i mým směrem vůči mužstvu,“ komentoval Holec. „Že jsme udrželi nulu a máme tři body. Chlapci to ubojovali, házeli se do střel, chytali i za mě. Super, že to tak dopadlo.“

Ve 30. minutě za stavu 0:0 na vás šel Štěpán Harazim takřka z půlky sám. Co se vám honilo hlavou?

„Upřímně, tipl jsem stranu. Šel jsem tam trochu napřed, snažil jsem si ho otevřít tak, aby mi to dal přesně takhle. Od začátku, jak běžel, jsem měl v hlavě to, že tam půjdu dopředu. A vyšlo to.“

S Harazimem šel do přečíslení i Vašulín. Počítal jste i s možnou přihrávkou na volného útočníka?

„Musím přiznat, že si nějak nevybavuju, že by tam byl druhý hráč. (usmívá se) Nebudu lhát. Měl hlavu dole, bylo vidět, že půjde sám. Vysloveně jsem si na to počkal, zůstal na nohách co nejdéle a pak jsem šel na stranu, kterou jsem měl vybranou. Že to tam trefil, je pro mě i štěstí. Jsem za to rád. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli 1:0. Pro nás strašně důležité vítězství. Takové zápasy jsme hráli proti Teplicím (0:1), proti Budějkám (0:1), kde se to přiklonilo na stranu soupeře. Dneska konečně na naši. Každé tři body jsou extrémně cenné v boji o záchranu, nebo o to, že se chceme posouvat výše.“

Chybující Jiří Fleišman vám po zákroku poděkoval?

„Poděkoval, on je ten, kdo přijde první. Super chlap. Ale takto: na hřišti je nás jedenáct a jsme tam od toho, abychom si pomáhali. Stane se chyba, i já jsem ji v předešlých zápasech udělal a kluci mě podrželi. Není to o tom, abychom si děkovali, ale abychom jeden za druhého makali, pomáhali si na hřišti. Jako teď. On mohl poděkovat mě, v dalším zápase se může stát, že budu děkovat já jemu. Od toho na hřišti jsme. Když se stane chyba, abychom zabrali. Společně.“

Zmínil jste chyby, jak jste prožíval svá zaváhání se Slavií nebo s Teplicemi a rozpačitý rozjezd v Karviné?

„To bylo. Už to neřeším, nemá význam se k tomu vracet. Měl jsem delší výpadek, potřeboval jsem se do toho herně dostat. Řešit chybu na Slavii (1:5), kde bylo 29 střel na bránu? To je zbytečné. Že se stala, mě netěší, ale vracet se k tomu nemá smysl. Už mám dost zkušeností, abych si uměl vyhodnotit, proč se chyby staly a snažit se jich vyvarovat. Momentálně je nejpodstatnější, že jsme vyhráli 1:0. Pravda je, že jsem se potřeboval chvíli adaptovat. Nové prostředí, je to jiné, když se člověk přesouvá ze Sparty, z Lechu... Chvíli to trvalo. Možná se to dnes zlomilo a věřím, že to tak bude pokračovat.“

Koncovka s Hradcem byla náročná, souhlasíte? Soupeř vás zatlačil, měl další šanci, břevno. Oddechl jste si?

„Ano, bylo to náročné velmi. Přitlačili, Hradec má kvalitní mužstvo, posílili ofenzivu, všechno vrhli do útoku, aby vyrovnali. Hráli jsme na konci proti pěti obráncům a pěti útočníkům. Chlapci to ubojovali, házeli se do střel, chytali i za mě. Super, že to tak dopadlo.“