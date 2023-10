Sparta to trefila, Daněk v Pardubicích kvete. Robbenovský typ, cení Jílek

Je jako Arjen Robben, slavný to Nizozemec. Sakra silné přirovnání se opakovalo při hodnocení zápasu Pardubic s Olomoucí. Na paškále byl Kryštof Daněk, klíčový hráč Východočechů, jenže také odchovanec Sigmy, který na Hané prošel regionální akademií. Při remíze 1:1 (pro Pardubice zbytečné) skóroval z penalty, v ofenzivě byl dominantní.

Na začátku sezony byl na black listu ve Spartě. Nehrál. Od začátku ročníku neabsolvoval ani minutu v rudém dresu v prvním mančaftu. Ve dvaceti letech je to problém, chlapec s takovým potenciálem potřebuje rozlet.

Proto se začal řešit odchod na hostování. Tuze aktivní byl Jablonec, který vede kouč Radoslav Látal, jenž Daňka v Olomouci uvítal v lize. Hráč však dával přednost návratu na Hanou, tam se cítí dobře.

Přesto nakonec skončil v Pardubicích, které rády posouvají mladíky výš. „Nedopadlo to z důvodu rozhodnutí managementu. Budget byl naplněný, je tam nějaká finanční náročnost, proto se to neudělalo,“ vysvětloval trenér Václav Jílek.

To byl jeden z důvodů, přidalo se však také rozhodnutí Sparty, která si přála, aby Daněk zamířil do Pardubic.

Zatím se to zdá jako velmi dobrý krok. Ofenzivní šikula zapsal tři góly v pěti utkáních. Proti Sigmě skóroval úplně v klidu z penalty - ostatně v minulém zápase na Baníku si dokonce dovolil z pokutového kopu padáček do středu brány. Zachraňuje tak mančaft, který je ve hře velmi dobrý (proti Sigmě dokonce dominantní), ale sterilní. Za dvanáct utkání daly Pardubice jen deset branek.

Baník - Pardubice: Daněk jako Panenka, dloubákem dal na 0:1 Video se připravuje ...

„On má sebevědomí. Na tréninku zkouší přímáky, nejdou mu a pak mi řekne: Ale já to v zápase kopnu,“ oceňuje David Mikula, asistent, který proti Olomouci nahradil na lavici hlavního kouče Radoslava Kováče. Ten strávil zápas na tribuně kvůli čtyřem žlutým kartám a distanci za ně.

„Zlobil nás,“ přiznal olomoucký matador Vít Beneš. „Nejde jen o penaltu, ale situace řeší kreativně jeden na jednoho. Je to robbenovský typ,“ ocenil Jílek.

Důkazem budiž situace před druhým gólem domácích, který nakonec nebyl uznán. Daněk v klidu podržel míč v šestnáctce, několikrát naznačil, nakonec vystřelil nebezpečně, poté přišla dorážka, jež pro ofsajd neplatila. „Víte, že má levou nohu, držíte se toho. Ale takhle to bylo vždycky, v minulosti to dělal Robben. V rychlosti udělá kliku a pálí,“ vysvětloval Beneš, proč je tak zapeklité Daňka zastavit.

K šikovnosti je třeba připočíst také Daňkovo nastavení. „Má první myšlenku jít do vápna a do zakončení. Až pak do přihrávky,“ ocenil Mikula. Pardubičtí se potřebují nakazit Daňkovou sebedůvěrou. Proti Sigmě měli dostatek možností přidat druhou branku (jejich stížnost na neuznání zmiňovaného gólu byla oprávněná), ale nebyli rozhodní. Proto byli nakonec potrestáni. A zase nevyhráli.