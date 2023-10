Priske oslavil podpis: Užívám si každý den. Ševčík má skvělou mentalitu

Trenér Brian Priske podepsal v pátek smlouvu až do roku 2026 . V neděli si pak ověřil, že Sparta pod jeho velením šlape. Letenští vyřídili na domácím hřišti České Budějovice 4:0 . Absolutní pohodu narušuje snad jen složení marodky, na kterou usedli Ladislav Krejčí a Lukáš Haraslín. „Oba však udělali velký progres,“ prozradil dánský kouč.

Dovedl jste si představit lepší výkon?

„Samozřejmě můžu snít o výkonu, který se přiblíží tomu, aby byl perfektní. Ale když vnímáte realitu, dojde vám, že jsme byli dvanáct dní od sebe, před utkáním jsme společně absolvovali jen dva tréninky. Prvních dvacet pětadvacet minut bylo vidět, že to nebylo ideální. Nedařily se nám lehčí přihrávky, občas jsme nehráli tak, jak chceme. Pak jsme se však posunuli na náš level. Je z toho hezká výhra, dali jsme dobré góly a máme i čisté konto.“

Byl to první zápas po prodloužení smlouvy ve Spartě. Ideální oslava?

„Každopádně bylo hezké tenhle týden orámovat výhrou. I s ohledem na to, že je před námi hodně náročný program. Je důležité zahájit tuhle část sezony, v níž odehrajeme sedm utkání, takovým výkonem a udělat si radost.“

Co vedlo k podpisu nové smlouvy?

„Pro mě to bylo jednoduché rozhodnutí. Jsem tady šťastný a hrdý na práci, kterou tady se všemi děláme. Cítím se tady dobře a zároveň cítím, jaký progres ještě můžeme udělat. Užívám si tady každý den i sekundu.“

K výhře pomohl gólem Jakub Pešek, který nastoupil v základní sestavě v ligovém utkání po dlouhé době. Jste s ním spokojený?

„Podal dobrý výkon. Byl solidní i během prvního poločasu, kdy jsme se v některých pasážích hry trápili. Jsem za něj rád, je to skvělý kluk, hodně pozitivní. Jeho herní styl je momentálně trochu jiný, než na co byl zvyklý, ale poslední týdny a měsíce pracuje v tréninku opravdu dobře. Dokážu si představit, co pro něj znamená dát gól na Letné.“

Delší čas dostal na hřišti i Michal Ševčík. Vidíte u něj posun?

„Nebylo pro něj lehké přijít do Sparty, což jsme očekávali. Požadavky a očekávání jsou vysoké, musel se oproti Brnu přizpůsobit na jiný herní styl. Má ale skvělou mentalitu, která mu pomohla k tomu, jak se posouvá. Pracoval mimo tým, absolvoval tréninky s béčkem, pracoval i s development koučem Vávrou, strávili spolu spoustu času. Ten výsledek je jejich společná práce. Jsem rád, že se mu povedlo dát gól před vyprodanou Letnou.“

Pokusil jste se rozložit zátěž na víc hráčů před utkáním s Rangers?

„Ne. Sestava byla složená s tím, abychom vyhráli. Chtěli jsme od hráčů co nejlepší výkon na hřišti, nejlepší energii i nastavení. Chtěli jsme vyhrát, až teď se dívám na čtvrteční zápas.“

V nominaci chyběli Lukáš Haraslín a Ladislav Krejčí. Jak jsou na tom?

„Ani u jednoho není jednoduché říct, jak dlouho s nimi nemůžeme počítat. Oba však udělali velký progres. Když se ptáte na Láďu, dostal kopanec do nohy při utkání reprezentace proti Faerským ostrovům. V tuhle chvíli nedokážu říct, co se za několik dní před zápasem s Rangers stane.“