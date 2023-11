Sparta se zadrhla, potřebuje energii. Zatížený Kairinen a méně variant

Když motor drhne, odstartuje se snadný a rychlý proces. Majitel pošle auto na servis, mechanik se v něm pošťourá a vše se vrátí k normálu. Se Spartou je však situace složitější. I když řeší podobný trabl. Válec se zadřel a v uplynulém týdnu výrazně zpomalil. Na letenské součástky dopadl zběsilý program. „Podzim je ještě dlouhý, Sparta si s tím musí poradit,“ uvedl expert Stanislav Levý. Proto je na čase doplnit šťávu, zvlášť před výjezdy do skotského Glasgow a Ostravy.

Výsledky jsou jedna věc. Sparta před týdnem narazila v Mladé Boleslavi (1:3), pak vydřela dvě výhry proti pomláceným Bohemians. Oklepala se a vrátila na vítěznou vlnu. „Hraje se pak líp a jste sebevědomí, což je ve fotbale možná nejdůležitější věc,“ prohodil záložník Lukáš Sadílek.

Jenže na první pohled je zřejmé, že letenskému stroji viditelně došla šťáva. I přes dvě srážky „klokanů“ nepůsobil v posledním týdnu vyladěně. „Sparta nebyla v topu, což všichni cítili,“ řekl nahlas trenér Bohemians Jaroslav Veselý po sobotní prohře 0:2.

Ano, český mistr byl víc zranitelný a míň nebezpečný. Schází mu energie, vyšší počet zápasů otupil i největší zbraň, kterou je rychlý přechod do útoku.

„Souhlasím s tím, ale není to trend. Nemůžeme si myslet, že v sezoně bude všechno plynout hladce a každého soupeře jasně přejedeme. Máme hodně zápasů, hodně trénujeme,“ upozornil Brian Priske, kouč Sparty.

Jeho svěřenci za dva týdny od uzavření reprezentačního okna zapsali pět zápasů. Ignorování reality by je dotlačilo k maléru. Proto dánský trenér nadiktoval hráčům i realizačnímu týmu před Rangers a ostravským Baníkem dvoudenní volno. „Potřebujeme nabrat novou energii,“ zavelel.

Letenští si v tomto ročníku odškrtli v sobotu proti Bohemians už třiadvacáté utkání. Reprezentanti mají na hrbu ještě větší zátěž. To potvrzuje Qazim Laci nebo Kaan Kairinen, který odpracoval už téměř osmnáct set minut. Po Peteru Vindahlovi je nejvytíženějším hráčem Sparty.

Nejen finskému záložníkovi pak zejména ve druhých poločasech ubývá palivo. Třeba rychlík Veljko Birmančevič pravidelně po pauze vypadává ze hry.

Priske chtěl předejít únavě už na startu sezony, kdy výrazně rotoval sestavou. Nebál se do toho pořádně říznout a vyměnit až devět kusů. Stejně jako v polovině srpna v Jablonci (5:1). „Dívám se o něco dál, budeme potřebovat všechny hráče,“ líčil tehdy dánský kouč.

To období už kvapem dorazilo. Hráči v rudém si za měsíc a půl odkroutí ještě dalších osm zápasů. Výrazné zásahy však Priskemu znemožňuje i marodka. „Spartě nenahrává fakt, že má zraněných několik důležitých hráčů,“ poznamenal expert a zkušený trenér Stanislav Levý.

Kapitán Ladislav Krejčí je mimo už tři týdny a brzký návrat na hřiště se neočekává. Trable aktuálně řeší wingbek Matěj Ryneš, v nedávné době byli ze hry Lukáš Haraslín, Angelo Preciado, Martin Vitík nebo Birmančevič.

Přitom do října se výraznější zdravotní potíže Letenským vyhýbaly. „Proto teď Priske najednou nemůže jít do takové rotace jako před několika týdny. To může stát za zhoršenými výsledky a výkony,“ doplnil Levý.

Sparta potřebuje nakopnout. Dobitím baterek a ideálně čtvrteční výhrou v Glasgow. Top hráči musejí být stoprocentně připravení, energie v elektrizující atmosféře na stadionu Rangers bude jistě potřeba.

TOP 10 nejvytíženějších hráčů Sparty v této sezoně

1. Peter Vindahl 1901 minut

2. Kaan Kairinen 1799 minut

3. Asger Sorensen 1778 minut

4. Jan Kuchta 1686

5. Ladislav Krejčí 1605

6. Lukáš Sadílek 1556

7. Filip Panák 1505

8. Martin Vitík 1458

9. Veljko Birmančevič 1254

10. Qazim Laci 1214