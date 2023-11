Pravděpodobné sestavy: Tanko na hrotu Baníku, Sparta s triem BKH

Trio českých zástupců v evropských pohárech se opět vrací na domácí scénu. FORTUNA:LIGY má totiž na programu 15. kolo. Plzeň hostí nepříjemné Slovácko. Slavia se po skalpu AS Řím (2:0) představí na hřišti Olomouce a ve šlágru kola Baník přivítá Spartu. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat sestavy všech týmů. Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.