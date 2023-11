Bezva finta z Ligy mistrů Liberci (nakonec) nevyšla. Tohle trefit šlo...

Na tabuli svítila 64. minuta. Slovan se chystal k přímému kopu z nějakých třiceti metrů. Bylo jasné, že se bude centrovat. To se také stalo. Přesto se Severočechům podařilo Hradec překvapit...

„V týdnu s tím přišel asistent Pepa Petřík, že to v týdnu zahrál San Sebastian,“ popisoval kouč Luboš Kozel. „Přišli s tím trenéři, zavolali si nás, že by to chtěli takhle udělat. Pro obránce je to strašně těžké,“ přidal se tahoun Christian Frýdek.

K míči se postavili dva šikulové, levák Jan Žambůrek právě s pravákem Frýdkem, první původně slávista, druhý sparťan. Pro tým je to výhodné, může použít dvě varianty kopu s rozdílnou rotací. Pro soupeře jde zase o méně čitelnou věc. Tentokrát to však nemělo klíčový vliv.

SESTŘIH: Hradec - Liberec 1:1. VAR neuznal domácím dva góly Video se připravuje ...

Hosté zamotali hlavu domácím jinak. Rozběhl se jeden exekutor, zastavil však. Přesto musela obrana reagovat. To se dělá, jenže Liberec přidal další stejnou lest ještě dvakrát. „Jakmile třikrát zastavíte, je to pro ně nepříjemné. Udělají pohyb dozadu, zpátky. Pak tam Lukáš Červ krásně naběhl, což už nejde vůbec zastavit,“ popisoval Frýdek.

Ano, nakonec centroval Žambůrek a Červ vylétl z hodně nízké pozice, o ofsajd v žádném případě nešlo. Hráči, co byli v ofsajdovém postavení, se vraceli, tudíž se o porušení pravidel opravdu nejednalo. Záložník pak z jedné poslal míč na Luku Kulenoviče, ale ten selhal, netrefil prázdnou bránu.

„Někdy se mu stává, že v těchto situacích nemá tak čistou placírku, přes nárt mu to utíká doprava. Možná měl čas si to převzít, jako to udělal v zápase s Plzní. Z prvního dotyku to ale opravdu šlo trefit,“ litoval Kozel. To vskutku šlo…

Nezdařilo se, proto signál vyšel vniveč.