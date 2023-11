Trpišovský: Ševčík je nenahraditelný, diktuje hru. Trávník Sigmě závidím

Jak se vám utkání líbilo?

„Z mého pohledu výborný zápas, kterému přispěli všichni účastníci – my, Olomouc i hřiště. Stav a rychlost trávníků upřímně Sigmě trochu závidím. Byl i výborný rozhodčí, stejně jako proti Bohemians nechal kontakty rameno na rameno být, hráči si na to zvyknou a hra není přerušovaná. Prvních patnáct minut od nás bylo asi nejlepších v této sezoně. I přes některé slabší pasáže jsme se k vítězství přiblížili technickou kvalitou.“

Jakým dílem přispěl k té kvalitě Petr Ševčík? A kam ho v hierarchii svých střeďáků řadíte?

„Nevím, jak dělá, že v momentu návratu po zranění má největší formu. To je asi jeho největší přednost. Bohužel mu to moc dlouho nevydrží, jakmile odehraje anglický týden, je zraněný. Je úplně jiný než naši další střeďáci, jako jeden z mála je schopný diktovat tempo hry. Zrychluje akce, první přihrávku má hned směrem nahoru, což se Zafeiris ještě učí a Oscar to asi nikdy mít nebude. Nechci to úplně říkat, protože na něj máme velké nároky, ale je pro nás v uvozovkách nenahraditelný.“

Pracovali jste týmem po emotivní výhře s Římem nějak jinak?

„Přechod do ligy nebyl šok. Pomohlo nám prostředí – na české poměry krásný stadion a trávník. Pokud se bavíme o evropském fotbale, tohle se tomu blížilo. Jsme v pohodě, kterou jsme si ze čtvrtka přenesli. Kluci se nám teď akorát rozprchnou na nároďáky a budeme to zase lepit.“

Mojmír Chytil se sem jako bývalý olomoučák určitě hodně těšil. Byla nějaká šance, že bude hrát v základu?

„Nebylo to vůbec ve hře. Proti Římu nám ho ještě víc vyšťavil rozhodčí, který nám zakázal střídat. Měl křeče do obou lýtek, na tuhle intenzitu si ještě zvyká. Ve čtvrtek do toho dal všechno, musím ho hodně pochválit. Hrál na Llorenteho s Mancinim, kteří by mohli vyučovat hru tělem, a strašně nám pomohl.“

O poločase jste přes příznivý stav stáhl Ogbua a Tijaniho. Proč?

„Už ve čtvrtek (Ogbu) dohrával s problémem kolem třísla. Neměl původně ani nastoupit, ale nakonec chtěl hrát. O půli nám ale sám řekl, že už to bolí moc. Podobné je to u Tijaniho, který se nám svým výkonem vůbec nelíbil, ale o půli jsem se dozvěděl, že si v prvním souboji narazil kyčel. Teď mu to oteklo a nemůže ani chodit.“