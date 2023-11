Trpišovského týden divů, Vindahl NEJ gólman ligy. Co Oscar a česká repre?

Ten pro změnu chválí slávistického kouče Jindřicha Trpišovského za to, jak dokázal zvednout tým po nečekané domácí facce od Plzně: „Výhra nad AS Řím v Evropské lize a potom skvělý výkon v Olomouci, kam si tým přenesl energii z Evropy? Velká jízda. Tohle byla Trpišovského Slavia. Červenobílí uplynulý týden plně docení třeba až v květnu, kdy se bude rozhodovat o titulu,“ předpovídá Špryňar.

Ligu teď čeká reprezentační přestávka a redaktor deníku Sport a webu iSport.cz se v lehké nadsázce zasnil, jaké by to bylo, kdyby slávista Oscar získal české občanství: „To by byla pro nároďák pecka! Na něj se tak krásně dívá, on je prakticky dokonalý. Je to ještě vylepšený Galásek,“ říká na adresu slávistického záložníka Špryňar.

Jak viděl Michal Koštuřík konflikt Priskeho s Bernadym?

Co se mu líbilo na hře Baníku?

Jak vidí ligu speciální host Václav Pilař z Hradce Králové?

Na koho se mu hraje nejhůř a proč?

Sáhnou České Budějovice ke změně trenéra?

Může se Zafeiris ještě učit od Ševčíka?

Starý dobrý Provod osvobozený od levé lajny

Nový kouč Zlína Červenka: zapálený hokejista

Co je špatně ve Zbrojovce

Šaráda s Čvančarou: co čekat od repre pauzy?

Podívejte se na VIDEO.