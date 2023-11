Matějovský: Osobka na mě? Degradace pro mladší hráče. Nepříjemný je...

V pětatřiceti, na podzim 2016, se stal ve Spartě nepotřebným a odešel „dohrát“ kariéru do Mladé Boleslavi, kde s profi fotbalem začínal. Jenže uplynulo sedm let a Marek Matějovský je stále klíčovým mužem sestavy Středočechů. A to tak moc, že soupeři štelují taktiku podle toho, zda proti nim nastoupí.

Přestože Matějovskému v prosinci bude už dvaačtyřicet let a je tak po Josefu Jindřiškovi z Bohemians druhým nejstarším fotbalistou v ligové soutěži, soudě dle statistik patří k nejlepším a nejkreativnějším hráčům ligy. Není proto divu, že jeho jméno se v předzápasových přípravách protivníků objevuje. Výsledkem toho je, že i třeba o generaci mladší protihráči na něj hrají tzv. „osobku“.

Právě o tom, jak si ho mladší soupeři hlídají, povyprávěl bývalý hráč anglického Readingu ve studiu iSport.cz během nedávného šlágru mezi ostravským Baníkem a Spartou. Při této příležitosti zavzpomínal na úplný extrém z předminulé sezony, kdy ho nespustili z očí právě ostravští Jiří Boula s Filipem Kaločem. Zmínit by se dala rovněž historka z téhož ročníku: tehdy Matějovského vyloženě hlídali tři defenzivní záložníci Radim Breite, Lukáš Greššák a Jiří Spáčil.

„Zrovna na Baníku, když jej vedl trenér Smetana, jsem měl tu čest, že na mě hrál Boula celý zápas osobku. Na hřišti jsem se s ním o tom bavil a říkal, že to prostě dostal za úkol. Na rovinu jsem se ho ptal, jestli se mnou musí běhat a on to odkýval,“ usmíval se Matějovský. „Za ta léta jsem takových situací zažil hodně. Zase musím říct, že Boula je hodně nepříjemný. Umí se, jak se říká, zakousnout a máte ho na zádech celou dobu. K tomu hraje docela dobře s balonem. Dřív jsem ho neznal, ale i s ohledem na ten poslední zápas Baníku se Spartou, musím potvrdit, že to je šikovný hráč a má všechno před sebou. Vždyť Ostravští měli ve středové řadě proti Spartě herně navrch,“ popisoval Matějovský.

Nejhorším „ocáskem“ pro něj prý býval slávista Michal Švec. „Ten byl opravdu nepříjemný, nehnul se ode mě. Musel jsem si s tím poradit, ale zas, když se vám povede toho strážce vytáhnout z těch vašich prostorů, tak uvolníte místo pro jiné spoluhráče,“ kvituje nestárnoucí mohykán českého ligového fotbalu.

Leckdo se diví, že po čtyřicítce bývalý český reprezentant stále patří k nejlepším. „V poslední době obzvlášť slýchávám narážky na svůj věk. Jenomže pak slyším od řady týmů, kolik trenérů se přímo na mě připravuje. Vidím to jako degradaci pro mladé hráče,“ hodnotí situaci.

Musí i Matějovský upravit plány, když dojde na takovou situaci? „To si všimnete brzy, že vás někdo hlídá osobně. Snažíme se to pak se spoluhráči nějak vymyslet, aby to bylo ku prospěchu našeho týmu. Hlavně nejde o mě. Pokud se za celý zápas nedotknu míče, ale vyhrajeme, tak to považuji za dobře zvolenou taktiku. Vždy hledáme slabiny soupeřů,“ uzavřel dobře naladěný Marek Matějovský.