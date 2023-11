Stando, postav třeba zeď! Pro Dostála žádný problém. Proč nešel do Slavie?

Na brankové čáře a v soubojích jeden na jednoho je Stanislav Dostál ligová špička. Tohle se o něm všeobecně ví. Stejně jako to, že nemá rád konkurenci, nejradši by měl pořád jasnou pozici jedničky a chytal všechno. Co dál k němu? Momentálně staví dům. Doslova vlastníma rukama. „Fyzická práce je pro mě relax,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz brankář, jenž si v září v derby na Slovácku natrhl ledvinu a po rychlém návratu dostal ve čtyřech zápasech jediný gól.

Kolikrát jste měl v plánu ze Zlína odejít?

„Jednou, dvakrát už to bylo nahnuté. V době, kdy jsem neměl vytížení a přitom jsem cítil, že můžu týmu pomoct. Člověk v tu chvíli přemýšlí, jestli nebude lepší nadechnout se někde jinde. Ale vždycky to dopadlo tak, že jsem zůstal. Ve finále jsem za to rád. Člověk některé věci přehodnotí, dívá se i na rodinu, zázemí, které tu má.“

Měl jste konkrétní nabídku odjinud?

„Když se zranil Koli (Ondřej Kolář) na Rangers, spekulovalo se, že bych šel vypomoct do Slavie. Jako dvojka, trojka. Bylo to vábivé, ale nedopadlo to.