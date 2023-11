Köstl po výhře: Byli jsme netrpěliví. Do Moldavska asi bez Holeše, co Douděra?

Nakonec to proti Českým Budějovicím byla těsná výhra. Jste spokojení?

„Utkání se nám hodnotí dobře z pozice výsledku, úkol splněný. Cesta k němu byla ale trochu lopotnější. Po delší době jsme se trefili přímo z rohového kopu v lize, za to jsme rádi. Na gól soupeře jsme dobře zareagovali, ale byli jsme trochu netrpěliví. Po vystřídání výkon gradoval a víceméně se můžeme bavit o zaslouženém vítězství.“

Jako expert na standardky musíte být hodně spokojený…

„Všechno v trenérském štábu děláme jako tým, je to zásluha všech. Nehledíme na to, co dělá někdo víc nebo míň, všichni máme stejnou zodpovědnost.“

Jak složité bylo skládání sestavy? Z reprezentantů hrál pouze Mojmír Chytil a David Douděra s Tomášem Holešem nebyli ani v nominaci.

„Zůstalo tady nějakých osm hráčů, byli v tréninkovém rytmu, z toho sestava vykrystalizovala. Měli jsme komplikace u Oscara a Zafeirise, kteří ještě v úterý hráli a vraceli se až ve čtvrtek, měli individuální program. Klobouk dolu před Zafim, jak to pak v druhé půli zvládl. U Douděry s Holešem byla cítit únava a zdravotní problémy, doufejme, že lehčí. Holeš má problémy s přitahovačem, je dost možné, že s námi do Moldavska neodletí.“

Už podruhé za sebou přijel do Edenu v lize tým, který s vámi hrál otevřený fotbal. Mám pocit, že když by sem přijel takto hrající soupeř před pár lety, vyhrávala by Slavia v první půli 3:0. Vypovídá to něco o lepší kvalitě ligy?

„Bylo to způsobené spíš našimi ztrátami. V přechodové fázi jsme měli spoustu výhozů místo toho, abychom soupeře přitáhli k vápnu, obehráli to a vyčkali na další situace do vápna. Šli jsme hned po první volbě, která často nebyla správná. Supr práci odvedli proti brejkům všichni tři stopeři, především Tomáš Vlček, který to s Allim zvládl hodně dobře. Ale rozhodně je pozitivní vidět, že se liga nějakým způsobem vyrovnává, i když z logiky věci mezi týmy nůžky jsou rozevřené. Další pozitivum vidím v tom, že je konec listopadu a je tady skoro plný stadion. Před x lety to takové nebývalo. Je skvělé, že lidi chodí, nejen v Edenu.“

Ovlivnilo přípravu na zápas zranění trenéra Trpišovského?

„Jindra v podstatě celý páteční trénink absolvoval, pak musel odjet do nemocnice. Dnes tu s námi byl od odpoledních hodin, konzultovali jsme přípravu všichni společně. Koučovat zkoušel, ale nebylo mu to přes překážku, kterou teď má, příjemné. Možná se i bál toho, že mu nebude tolik rozumět, bylo tak logické, že budu víc koučovat já.“

Už je to pár měsíců, co se položil v Edenu nový trávník. Jaká s ním panuje spokojenost?

„No, zrovna dneska bylo asi vidět, že trávník v optimální kondici není. Nejsem na to odborník, možná to je tím, jak začalo v noci mrznout. Nechtěl jsem to zmiňovat, ale byl to jeden z faktorů, který nám zápas ztížil. V Olomouci to třeba byla nádhera. Dneska tomu trávník uškodil.“

Zase jste poslal do sestavy tři nominální hroťáky. Co za tím stojí?

„Na pozici podhrota nastupoval v posledních povedených zápasech Lukáš Provod, ale byl na reprezentaci, odehrál dvě utkání. Dneska tam byl Václav Jurečka, předtím tam hrál Conrad Wallem, alternativ na desítku moc nemáme. Proto tam někdy používáme třetího útočníka. Výhoda je, že se tito hráči umí dobře zorientovat ve vápně, jsou góloví. To je v naší lize strašně důležité, mít na každé pozice hráče, kteří dělají body, což Venca je. Za normálních okolností by tam byl Provod, reprezentace nám ale plány vždy nabourá.“