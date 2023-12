Kováč o tlaku: Nervozitu zvýšil i tendr. Dokud to dává vedení smysl, budu tady

Cítíte se pod tlakem?

„Co se týče mě, mého působení u týmu, tak to je poslední, co řeším. Snažíme se dělat práci naplno, jak to cítíme, jak to je nejlepší pro Pardubice. Samozřejmě nasloucháme, ale jestli tady budu za dvě kola, to mě vlastně nezajímá. Pokud si vedení myslí, že to má ještě smysl, tak tady budu, pokud ne, tak nebudu.“

Sportovní ředitel Vít Zavřel řekl, že máte důvěru. Ale dodal, že zatím.

„Vedení na to má samozřejmě právo. Cítím, že situaci změnil televizní tendr, práva jsou vlastně třikrát dražší. Pro kluby, o které jde, jsou to neskutečně velké peníze, zásadní. Přesto se snažím zachovat klid, aby kluci byli ve zdravém prostředí. Pořád věřím, že tomu máme co dát, ale jinak už to nezáleží tolik na mě.“

Doma jste prohráli popáté. Zase jste chváleni za hru, ale co z toho?

„Zase jsme hráli, myslím, velmi dobrej zápas. Trošku jsme změnili strategii, chtěli jsme hrát organizovaně, kompaktně, proto jsme dali tři střeďáky vedle sebe, protože jsme věděli, že Sparta je skvělá v meziprostorech, kam odskakují desítky, rotují s wingbeky. Myslím, že to kluci plnili výborně. Odpracovali to výborně a hlavně za ně mě mrzí, že je to zase bez bodu. Naše domácí bilance je slabá. Další dva zápasy pro nás budou neskutečně důležité, čeká nás výjezd do Karviné a Liberec.“

V 90. minutě jste vyrovnali. Nesl jste těžce rozhodnutí videorozhodčího, že šlo o ofsajd?

„Pomezní to nemávl, vstoupil do toho VAR. Nevím, jestli to bylo průkazné. Písknul to, je to pro nás těžké. V devadesáté dáte proti Spartě na 2:2 a za dvě minuty tam sedíte skleslí a zničení.“

Dva góly vám dal Ladislav Krejčí. Jde zastavit, když si naběhne až z pozice stopera?

„Ladík je v tom geniální. Neznám v evropském a možná světovém fotbale někoho lepšího v tomhle aspektu. Je neuvěřitelné, co dokáže, je rozdílový.“

Do zápasu jste poprvé od července nasadil brankáře Antonína Kinského. Proč dostal přednost před Viktorem Budinským?

„Měli jsme to v hlavě, pro Buďu to bylo velmi složité, protože chytal výborně. Tonda šel do brány, protože jsme věděli, že je schopný z kroku hrát delší míče než Buďa, navíc si dovolí hrát mezi řady. Takže to bylo spíš o nohách než o chytání.“

Nebylo jisté, zda se bude hrát. Sledovali jste situaci bedlivě?

„Hlavně chci poděkovat lidem, že se mohlo hrát - a to na výborném terénu. Byli tady od rána do večera, je vidět, že když se chce, tak to jde. My jsme počítali s tím, že se hrát bude. O ničem jiném jsme nepřemýšleli a říkali to chlapcům.“