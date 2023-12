Krejčí jako nejgólovější stoper v Evropě. Tihle jsou zpovzdálí další

Ladislav Krejčí je nesmírně produktivní. Kdo jsou další stopeři - střelci? • FOTO: koláž iSport.cz O víkendu doručil dvě sněhové koule do pardubické brány a zařídil Spartě tři body. Pokolikáté už? Kapitán a dnes už v drtivé většině případů stoper Ladislav Krejčí se zase rozpomenul na gólové hody. Od začátku minulé sezony nasázel ve všech soutěžích na klubové úrovni 19 kousků. Sparta se tak může chlubit jednoznačně nejgólovějším stoperem evropských lig. Tady jsou ti, kteří se na kapitána z Letné koukají sice z uctivé vzdálenosti, ale ve svých klubech z pozice stopera jsou rovněž ceněni za gólové příspěvky.

Robin Knoche (Union Berlín)

31 let, Německo

Tržní hodnota: 5 milionů eur

Od začátku sezony 2022/23: 8 gólů V bundeslize to nikdy žádný ostrostřelec nebyl. I v tom minulém ročníku vlastně pomohl Unionu do Ligy mistrů dvěma trefami v lize, jenže mu to pálilo v Evropské lize. Hlavní zbraně? Podobně jako u většiny pánů a Ladislava Krejčího hlava a penalty. Union prošel do osmifinále EL, přestože nedával mnoho gólů. Proto byly penalty z Knocheho kopačky klíčové. Pokořil takhle Ajax, Bragu nebo Malmö. V nynější sezoně se nedaří jemu ani Unionu. Knoche se zatím prosadil jen v zápase německého poháru. Robin Knoche dokázal proti Slavii přehlavičkovat i Petera Olayinku • Foto Pavel Mazáč/Sport

Toby Alderweireld (Royal Antverpy)

34 let, Belgie

Tržní hodnota: 3,5 milionu eur

Od začátku sezony 2022/23: 8 gólů Když si vás cení v Ajaxu či Tottenhamu za odvedená léta, je jasné, že za sebou máte bohatou kariéru. Tu svou šel Alderweireld dohrát přes katarskou zastávku domů do Antverp, kde se narodil. Možná sám netušil, že sedmi zářezy v lize pomůže k nečekanému ligovému prvenství. Dával i titulový gól v nastavení proti Genku. Při remíze 2:2 v posledním kole nadstavby napřáhl zpoza vápna a pumelice skončila v horním růžku. Nesmlouvavý elegán pokračuje dál jako věž ve středu obrany, zatím přidal v nové sezoně jeden gól v národním poháru, proto se do našeho výčtu těsně vešel. Toby Alderweireld v hlavičkovém souboji proti přesile • Foto ČTK/AP

Virgil Ghita (Cracovia Krakov)

25 let, Rumunsko

Tržní hodnota: 1,8 milionu eur

Od začátku sezony 2022/23: 8 gólů V Krakově jej momentálně dělí bodík od pásma sestupu. Klubu se nedaří dle představ, ale Ghita je stabilním členem defenzivní linie a dává dostatek branek. Navíc nepotřebuje ke své produktivitě góly z penalt, které mají v Krakově na starosti jiní. Byť nepatří k nejurostlejším stoperům, sází na skvělý výskok a načasování. V této sezoně polské ligy stihl už 4 góly a je nejlepším střelcem svého celku. Možná i proto je Cracovia v tabulce tam, kde je, když ji střelecky zachraňuje stoper. Produktivní stoper Cracovie Virgil Ghita • Foto Instagram

Iván Marcano (FC Porto)

36 let, Španělsko

Tržní hodnota: 500 tisíc eur

Od začátku sezony 2022/23: 9 gólů Doma ve Španělsku prostě díru do fotbalové sítě neudělal. Až za hranicemi se mu začalo více dařit. Má za sebou i na tamní poměry spíše exotické angažmá v ruské Kazani. Když v roce 2014 přestupoval do Porta, byla to oboustranná výhra. Marcano se stal možná až nad očekávání užitečným plejerem. Bohužel jej limituje chabé zdraví. V minulé sezoně byl zase po delší době konečně fit a nasázel 7 gólů napříč soutěžemi výhradně hlavou či levačkou. Tento ročník rozjel taky ve velkém stylu, během úvodních pěti kol se prosadil dvakrát, jenže poté se znovu ozvalo zpropadené koleno, které mu poslední roky hyzdí kariéru. Snad španělský veterán ještě nějakou trefu přidá, v 36 letech se už vrací přece jen hůře.

Ionut Larie (Farul Constanta)

36 let, Rumunsko

Tržní hodnota: 500 tisíc eur

Od začátku sezony 2022/23: 9 gólů Ionut kdo? Ano, asi pochopitelná reakce. Pokud nesledujete rumunskou ligu, asi vám tenhle chasník s krátkým intermezzem při angažmá v Kazachstánu moc neřekne, byť za Kluž či FCSB odehrál něco i v Evropě. Poslední roky válí spíše za provinční Farul, ale že mu to jde. Nosí v klubu kapitánskou pásku a dává z pozice stopera góly. V této sezoně už jich má na kontě 5, notně k tomu pomohl hattrick hned ve druhém kole proti Voluntari. Larie proměnil během jediného utkání tři pokutové kopy a vstoupil do historie tamní ligy. Díky kopací technice zahrává všechny pencle. Jen jednou se prosadil za poslední dva roky hlavou ze hry. Shodou okolností to byl ten poslední gól v říjnu. Ionut Larie • Foto Profimedia

Chancel Mbemba (Marseille)

29 let, Demokratická republika Kongo

Tržní hodnota: 15 milionů eur

Od začátku sezony 2022/23: 11 gólů Vyrostl jen do 182 cm, což na stopera není kdovíjaké číslo. Však taky začínal jako pravý bek, až postupem času z něj udělali stopera na hlavní pracovní poměr v Portu. Dnes už však Mbemba pálí za Marseille, a že mu to jde. V Provence kroutí teprve druhou sezonu, ale zejména na mezinárodní scéně je jako uragán. V této sezoně Evropské ligy už si vyšlápl na Ajax, Brighton či AEK Atény, k tomu v Ligue 1 pokořil Brest. Nakročil tak možná k překonání už tak dosti povedené produktivní sezoně 2022/23. Mbemba využívá své rychlosti, pohotovosti a návyků coby krajní bek z minulosti. Je výborným atletem, takže se spoléhá i na výskok, tedy tradiční atributy, které stoperům v mnoha případech při skrumážích ve vápnech soupeře pomáhají ke gólům. Ze všech stoperů v tomto seznamu se může chlubit nejrozmanitější škálou zakončení. Zavřít oči a propálit vše před sebou? Takhle nepřemýšlí a klidně jde ve vápně do kličky. Kdyby hrál v horších soutěžích, Krejčího by možná v gólové potenci atakoval. Chancel Mbemba slaví gól proti Ajaxu • Foto Reuters

Rodrigo Erramuspe (Giannina)

33 let, Argentina

Tržní hodnota: 400 tisíc eur

Od začátku sezony 2022/23: 13 gólů Nejblíže z prvoligových soutěží v Evropě je Krejčímu ten v našem výčtu nejlevnější. Už čtvrtý rok Erramuspe válčí za řeckou Gianninu, která je zároveň jeho prvním evropským zaměstnavatelem. Předtím hrál jen doma v Argentině, Ekvádoru a Bolívii. Argentinský strom uprostřed defenzivní vozby se dokonce za celý minulý ročník řecké ligy stal s 9 góly nejlepším střelcem týmu. To už je vyšší level. Penalty přitom tvoří jen malinko větší polovinu jeho produktivity. Zajímavé je, že Erramuspe byl gólový i rok předtím, když se trefil šestkrát. V jižní Americe přitom nic nenasvědčovalo tomu, že Giannina si v roce 2020 pořídila zadarmo jako volného hráče takového skrytého kanonýra.