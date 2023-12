Kulič nechápal Chorého šlápanec: Nesmyslné. Má své excesy, ale...

Počasí dalo aktérům zápasu, trávníku i přítomné hrstce diváků zabrat. Zhruba hodinu před výkopem začalo hustě chumelit, sněžilo celou úvodní hodinu. „Co to tady máte za počasí,“ smál se plzeňský boss Adolf Šádek, když spolu s dalšími lidmi ze západočeského vedení usedl na hlavní tribunu pod novináře.

Nakonec se ale hrát dalo - hřiště stahoval traktůrek s radlicí před zápasem i během poločasové pauzy. Zápas se tím protáhl, ale hrací ploše úprava velmi pomohla. Vyhřívaný trávník byl sice kluzký, ale na prosincové mrazy velmi dobře připravený. S tím, jak sněžení ustalo, se přeci jen hrál zajímavý fotbal na důstojném terénu.

„Musím velice poděkovat našim trávníkářům, hřiště bylo od rána luxusně připravené. Bohužel se přehnala sněhová přeháňka a chumelilo skoro celý zápas. Debatovali jsme se soupeřem, televizí a rozhodčími, aby se mohl posunout start utkání. Aby se hřiště stáhlo a mohl se hrát kvalitní fotbal. To samé se udělalo o poločase,“ shrnul dění kolem hrací plochy domácí trenér Marek Kulič.

Rozdaly si to dva aktivní týmy prahnoucí po výhře. Zejména druhý poločas, který už se hrál na zeleném place bez sněhové pokrývky, snad alespoň částečně zahřál hrstku přítomných diváků. Čtvrtou venkovní výhru po dvou zásazích Pavla Šulce nakonec v oboustranně aktivní, otevřeném utkání slavila Plzeň, čímž se vyšvihla na třetí místo v tabulce.

„Věděli jsme, že Boleslav je zejména doma kvalitní mužstvo, dle mého názoru s nejlepší ofenzivní vozbou v lize z hlediska sehranosti a řešení různých situací. Mára Kulič to do nich jako bývalý vynikající útočník dostává. Podařilo se nám to ustát, toho si cením,“ chválil plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Zápas vůbec nemusel dohrát Tomáš Chorý. Plzeňský hroťák byl v zápase velmi aktivní, vybojoval spousty míčů. Diváky ale nejvíc rozdráždil ve 26. minutě. Při dobíhání balonu nesportovně došlápl gólmana Matouše Trmala. Zákrok naštěstí nebyl tak hrozný, jak to vypadalo. Jednička Boleslavi plzeňskému hroťákovi od plic vyčinila, pískali také nazlobení diváci, kteří na venkovních hřištích bývají na jeho styl alergičtí. Chorý se také ocitl na trávníku a nechal se ošetřit, za šlápnutí dostal žlutou. Mohl být rád, klidně mohl zamířit rovnou pod sprchu.

„Bylo to nesmyslné šlápnutí do gólmana, když držel balon v ruce. Je to otázka na rozhodčí a specialisty z VAR,“ prohlásil po utkání boleslavský Kulič. „Má své excesy. Ale moc ho neznám, ani nechci hodnotit hráče Plzně, starám se o ty své. Rozhodčí dal žlutou a víc bych to neřešil.“

Plzeňský protějšek Koubek se k zákroku svého útočníka blíž vyjádřit nechtěl. „Z lavičky jsem to měl nějakých osmdesát, sto metrů. Musím se pořádně podívat, co se tam semlelo. Fakt teď po zápase nevím,“ reagoval po vítězném utkání.

Šulc a reprezentace? Já to neřekl, culil se Koubek

Skóre už v 5. minutě otevřel nejlepší hráč utkání Šulc, domácí vyrovnali v nastavení první půle, kdy se prosadil Martin Suchomel. Plzeň brzy po pauze zápas zase otočila na svou stranu, podruhé se prosadil Šulc. V závěru, kdy se Boleslav hrnula i s gólmanem do soupeřova vápna, proměnil brejk do prázdné brány stoper Robin Hranáč a uzavřel zápas se skóre 3:1.

Ústřední postavou zápasu byl díky svým gólovým parádám Šulc. Vstřelil šestou a sedmou ligovou branku v sezoně, čímž se vyšvihl v tabulce kanonýrů FORTUNA:LIGY na druhé místo. O jeden zásah víc má olomoucký Lukáš Juliš. „Velice si ho vážím. Bylo by dobré se nad ním zamyslet i třeba v jiných sférách,“ chválil Koubek. Na doplňující dotaz Sportu, zda má na mysli národní tým, se jen pousmál. „Já to neřekl,“ culil se.

Plzeň si důležitou výhrou vylepšila pozici v tabulce, kde s desetibodovým odstupem kouká na druhou Slavii. „Nikdy jsme neřekli, že hrajeme o titul, v klubu probíhá nějaký proces. Naše mužstvo je stále v polotovaru, jsme zranitelní. Abychom se někde chvástali a pak byli nešťastní, že nám to ujelo, tak to ne,“ zdůraznil plzeňský stratég.