Sparta se chystá na odchod obránců. Sonduje situaci kolem Srba z Jablonce

Je to zřejmé, důvody jsou pochopitelné. I když obrana Spartě šlape, je potřeba řešit personální složení do budoucna. O dva její členy je totiž velký zájem. Levý stoper a kapitán Ladislav Krejčí je na radaru klubů ze Španělska či Německa, mladík Martin Vitík pak těch z Itálie.

Neznamená to, že by měli z Letné oba zmizet už v zimě, přesto je pravděpodobné že se tak v dohledné době stane.

Ano, Sparta má v kádru Patrika Vydru, který při posledních šancích v poháru na Bohemians nebo při lize v Pardubicích slušně obstál. „Byl sice u gólu Pardubic, ale to se stane. Odehrál velmi dobrý zápas,“ chválil mladíka kouč Brian Priske.

K dispozici je také James Gomez, jenže jeho poslední výkony byly – dá se říct – tristní. Od propadáku na stadionu Rangers (předtím se mu nevydařil duel v Mladé Boleslavi) na začátku listopadu nenastoupil.

Proto se Sparta poohlíží také po domácí lize. Už dříve se objevil její zájem o šikovného leváka z Baníku Karla Pojezného – ten by byl rozhodně možnou náhradou za šéfa Krejčího. Nyní je tu druhé jméno: šestadvacetiletý Srb Nemanja Tekijaški.

Kdybychom mu měli dát indiánské jméno, byl by to „Ten, bez nějž si neumí trenér Látal představit sestavu.“ Radoslav Látal poznal Tekijaškiho v Polsku, do Jablonce si ho přivedl z Termaliky, kde společně působili.

„Bylo to s ním složitější, protože v Termalice prodloužil smlouvu. Ale majitel Míra Pelta mi říká: Ten se mi líbí, ber ho, kdyby to šlo. Tak jsem ho nějak ukecal,“ popsal Látal.

V lize na něj pak začal ihned sázet. Tekijaški odehrál všech sedmnáct utkání v základní sestavě. Nasbíral 1676 minut na place, více má jen brankář Teplic Tomáš Grigar – a to o deset. Statistici mu také napočítali nejvyšší počet přihrávek – 856 (drží úspěšnost 86 %).

„Když jsem si v některých médiích přečetl, že Tekijaški je omylem našeho přestupového léta, divil jsem se, protože já toho kluka znám strašně dlouho. Troufnu si říct, že směrem dozadu jsme dobří. Zrovna Tekijaški i Hurtado jsou oba siloví obránci, Tekijaški má dobrou rozehrávku,“ hodnotil Látal. „Bohužel doplácíme na to, že nejsme ve vyšších patrech tabulky, kde by se jejich výkonnost ještě víc potvrdila a víc by se zviditelnili.“

Nakonec se mu to, zdá se, povedlo.

Radary (tzv. pizza charty) hráčů zobrazují 12 různých metrik. Tyto metriky zachycují herní způsob a výkonnost jednotlivého hráče za dané období v porovnání s ostatními hráči na stejném postu. Čím je kousek „pizzy“ delší, tím je hráč v daném atributu lepší oproti ostatním hráčům hrajícím v lize na stejné pozici (princip procentuálního pořadí).

Tekijaškiho radar potvrzuje, že šestadvacetiletý obránce zažívá opravdu slušnou sezonu. V žádné sledované metrice nespadá pod ligový průměr, což ukazuje, jak komplexním hráčem je. Velice dobře vychází i v soupeřově vápně, což je kromě rozehrávky jedna z největších výhod oproti jeho stoperskému kolegovi Hurtadovi.