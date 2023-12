VIDEO: Liberec - Zlín 5:3. Slovan ve formě, poprvé se trefil Žambůrek

Fotbalisté Liberce v 18. kole první ligy doma porazili Zlín v přestřelce 5:3. Slovan poslal už v sedmé minutě do vedení Jan Žambůrek a ve 27. minutě zvýšil z penalty Christian Frýdek. V 36. minutě snížil David Tkáč, ale po změně stran se prosadili domácí Marios Purzitidis, Lukáš Červ a střídající Michael Rabušic. Za hosty zkorigovali stav Joss Didiba a v nastavení z pokutového kopu Vukadin Vukadinovič. Osm branek padlo ve vzájemných ligových zápasech poprvé.

Slovan v nejvyšší soutěži pošesté za sebou bodoval a potřetí z posledních čtyř kol zvítězil. Severočeši si upevnili pozici na osmém místě a ve středu neúplné tabulky. Zlín podruhé za sebou prohrál a na předposledním místě má jednobodový náskok na České Budějovice, které se v neděli představí v Plzni.

Oba týmy o minulém víkendu podobně jako většina dalších celků nehrály svůj zápas kvůli sněhové kalamitě a nezpůsobilému terénu. V Liberci byl dnes trávník v solidním stavu a i díky tomu padlo nečekaně hned osm gólů.

Lépe začali domácí. V sedmé minutě nacentroval z pravé strany Fukala a nabíhající Žambůrek poslal zblízka hlavičkou míč k tyči. Liberecký záložník skóroval v české lize poprvé. Za chvíli hlavičkoval Kulenovič do břevna, ale v 27. minutě už favorit přidal pojistku. Pokutový kop s přehledem proměnil Frýdek, kterého předtím ve vápně fauloval Černín.

Hosté pak přidali a snížili. Janetzkého střelu ještě brankář Bačkovský vyrazil, ale v 36. minutě už nedosáhl na zakončení úhlu v podání Tkáče, jenž s pomocí tyče zužitkoval předchozí sklepnutí od Cedidly.

Zlínští drželi reálnou naději na bodový zisk do 63. minuty. Pak Frýdek nacentroval do vápna z přímého kopu a Mikulův pokus pohotově patičkou usměrnil do sítě Purzitidis. Řecký obránce se v české lize trefil podruhé.

V 75. minutě se neprosadil Ghali, ale za další tři minuty po přihrávce jiného střídajícího hráče Višinského doklepl zblízka do opuštěné branky Červ. Horský pak po další kombinaci o kousek minul.

V 86. minutě Zlínští nečekaně snížili. Rozhodčí Zaoral pustil Žákův souboj s bránícím Chalušem a Didiba nekompromisně ranou pod břevno propálil Bačkovského. Kamerunský defenzivní univerzál v české lize skóroval podruhé.

Na konci základní hrací doby Purzitidisův přízemní centr z levé strany ve skluzu umístil za gólmana Dostál střídající Rabušic. Prosadil se poprvé v ligové sezoně. Liberec dal pět branek v utkání nejvyšší soutěže poprvé od loňského srpna, kdy doma rozdrtil Teplice 5:1.

V závěru se ještě trefili hosté. Janetzký ve vápně napálil Chalušovu ruku a Vukadinovič ve čtvrté minutě nastavení z penalty „dloubákem“ snížil. Nemohlo to už ale změnit nic na tom, že Zlínští prohrají pošesté z posledních sedmi ligových duelů v Liberci. „Ševci“ potvrdili, že mají nejhorší obranu soutěže, v ročníku inkasovali už 42 branek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Žambůrek, 27. Frýdek, 63. Pourzitidis, 78. Červ, 90. Rabušic Hosté: 36. Tkáč, 86. Didiba, 90+4. Vukadinović Sestavy Domácí: Bačkovský – Fukala, Chaluš, Pourzitidis – Mikula (C), Červ (83. Varfolomejev), Žambůrek, Preisler (66. Ghali) – Frýdek (66. Višinský), Kulenović (76. Rabušic), Tupta (76. Horský). Hosté: S. Dostál – Cedidla, Černín, Didiba, Čelůstka – Janetzký, Tkáč (74. Simerský) – Fantiš (C) (46. Y. Dramé), Bužek (59. F. Žák), Slončík (79. Reiter) – Vukadinović. Náhradníci Domácí: Vliegen, Lehoczki, Polyák, Varfolomejev, Doumbia, Penner, Ghali, Višinský, Okoh, Horský, Rabušic Hosté: Rakovan, Simerský, Reiter, Žák, Dramé, Švach, Ndiaye, Bartošák, Kovinić Karty Hosté: Slončík, Janetzký, Cedidla, Černín, Didiba Rozhodčí Zaoral – Dresler, Kotík; VAR: Klíma, AVAR: Hrabovský Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 1052 diváků

Klíčové momenty zápasu:

