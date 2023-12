Havlík měl slzy v očích: Čtyři góly nepamatuju. Odejde ze Slovácka?

Když zavěsil počtvrté, zakryl si rukavicemi tvář a běžel se radovat. Jako by nevěřil, co dokázal. Po zápase s Bohemians (5:2), který ho vykopl do čela tabulky střelců FORTUNA:LIGY a stal se nezapomenutelným zážitkem kariéry Marka Havlíka (28), mu šel jako první pogratulovat spoluhráč Michal Kohút. Těsně před ním pomyslně smekl klobouk. Záložník Slovácka je s deseti trefami nejlepším střelcem soutěže. „Je to krásné,“ pokochal se.

Skóroval jste někdy vůbec čtyřikrát? Aspoň v mládeži?

„Na to si fakt nevzpomínám. Ani nevím, jestli jsem vůbec někdy tolik gólů dal. Ale jsem rád, že to tam padá a pomáhám týmu. Rambo (Petr Reinberk) už mi hlásil, že mě to bude stát dost. Už při třetím gólu jsem měl trošku slzy v očích, když celý stadion vyvolával moje jméno. Užíval jsem si to.“

Co ta hlava v dlaních po brance na 5:2?

„Říkal jsem si, že to už snad ani není možné. (úsměv) Michal Trávník mi po nějakém gólu říkal, že mám střílet z každé pozice, že mi tam padne úplně všechno.“

Který zásah se vám líbil nejvíc? Ten váš druhý z dálky?

„Jo, ta střela se povedla. Ale byla tam trošku teč od obránce, vychýlil to gólmanovi. Jinak by to šlo asi do středu brány. Zapadlo to tam hezky.“

Jednou jste se dokonce trefil pravačkou. To je u vás taky výjimečná věc, co?

„To je pravda. Trošku jsem se bál, že to pravačkou ani netrefím. Ale podařilo se.“

Mohl jste skórovat i hlavou. Vzpomínáte na tu situaci na malém vápně?

„Milda Petržela hezky nacentroval, bohužel jsem to trefil ramenem.“

Po utkání jste šel za fanoušky do kotle. Jaké to bylo?

„Vyžádali si mě, ať jdu za nimi. Bylo to super.“

Jak je možné, že nemáte na svém kontě na podzim jedinou asistenci? Přitom jste býval vždycky hlavně tvořivý hráč, který pracuje na druhé.

„Asi je to tím, že jsem se teď vysunul víc dopředu. Asi mi to tam sedlo. Víc se dostávám do šancí, ke střelám. Mám od trenéra volnost. Je to dobrý, jsem spokojený. Jsem rád, že můžu klukům pomoct aspoň góly. Třeba nahrávky ještě přijdou. Dřív mi každý říkal, ať střílím. Ale asi jsem nebyl v těch správných pozicích.“

Pustí vás někdy Vlastimil Daníček k penaltě?

„Zrovna než jsem sem šel, říkal mi, že jsem naštvaný, že mi nenechal penaltu. (úsměv) Ale nejsem. Vlasta je náš penaltový mág, jak se někde psalo. Proměňuje s přehledem. Já se do toho nehrnu. Vlasty se navíc ptal Regi (Cicilia), jestli mu to nechá.“

Co vaše budoucnost? Zůstanete ve Slovácku?

„Teď to neřeším. Ještě máme před sebou poslední zápas. Nechávám to na dobu, až bude volno. Proberu to samozřejmě s panem Nehodou.“

Utkání jste si zkomplikovali zbytečně, že?

„První poločas nebyl úplně špatný. Dali jsme rychle gól a vypadalo to, že to bude v klidu. Bohužel jsme na konci poločasu udělali chybičku a Bohemka nám vyrovnala na 2:2.“

Co se dělo v poločase v šatně?

„Řekli jsme si, že jsme jeden tým a že do toho šlápneme. Chtěli jsme to urvat do vítězství a v posledním domácím utkání v roce potěšit fanoušky. Postavili jsme se k tomu dobře. Ve druhém poločase už jsme hráli to, co jsme chtěli. Podařilo se nám dát góly. Bohemka už nic velkého neměla, jen nějaké závary.“

Míváte výrazně lepší druhé poločasy. Je to fyzičkou anebo potřebujete v kabině bouřku?

„Možná jo. Asi potřebujeme bouřku od trenéra. A taky si k tomu sami něco řekneme.“