Dýmovnice na hřišti v Plzni. Hrozil konec zápasu, kapitán klidnil hlediště

Od prvních minut bylo patrné, kdo je ve Štruncových sadech pánem, když navíc Viktoria převahu začala převádět i do gólové roviny, hrstka českobudějovických příznivců možná litovala, že vážila v nedělním odpoledni na západ Čech cestu.

Frustraci nejen z vývoje utkání, ale z neuspokojivého průběhu sezony dali příznivci najevo postupným vhozením dýmovnic na hřiště. Rozhodčí Jan Petřík tak musel opakovaně řešit situaci s pořadatelskou službou i oběma kapitány.

„Je to zklamání. Od chvíle, co jsme odstranili sítě, aby měli fanoušci lepší výhled, jsme tady odehráli velké zápasy a zatím nebyl problém. Fanoušci Budějovic jsou dosud jediní, co dělali takové potíže. Řešili jsme to s hlavním pořadatelem, říkal, že pokud se to bude opakovat, zápas může ukončit. Hráči na ploše byli v ohrožení. Byla by to velká nepříjemnost, šlo by o úplně poslední krok, nejzazší možnost. Požádali jsme i kapitána hostů, aby se pokusil situaci zachránit a uklidnit vlastní fanoušky. Pokud by neuposlechli, hrozilo by vyklizení sektoru či ukončení zápasu,“ vyjádřil stanovisko tiskový mluvčí domácích Václav Hanzlík.

V Evropě se podobné prohřešky začínají řešit čím dál častěji exemplární cestou. Například v Nizozemsku se už několikrát během podzimu stalo, že se utkání na dlouho přerušilo, či dokonce nedohrálo. Přitom byl problém mnohem banálnější, třeba vhozený kelímek od piva na trávník.

Situace v Plzni nabrala na vážnosti, a tak se k sektoru hostujících fanoušků vydal i kapitán Lukáš Havel ve druhém poločase, kdy České Budějovice jasně prohrávaly. Měl za úkol umravnit skupinu fanoušků Dynama, což byla nevděčná pozice vzhledem k tomu, jak špatným výkonem se on a jeho kolegové prezentovali na hřišti. Fakt je ale ten, že ani při nejhorším scénáři by si diváci neměli dovolit házet cokoliv na hrací plochu. Tečka.

Podobně to vidí i činovníci Dynama. Klub vydal následující prohlášení.

O poznání shovívavější se zdál kouč hostí Tomáš Zápotočný, když byl po utkání vznesen dotaz, zda by fanoušky svého týmu pokáral za jejich chování. „Vůbec naše příznivce kárat nebudu, protože oni vyjadřují nějakou nelibost a k fotbalu to patří. Mně je spíš smutno za fanoušky, co jsme v Plzni předvedli.“