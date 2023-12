Slavia po Boleslavi: lídr Holeš, zničené hřiště a chybně vyžlucený Kušej

Věděli, že Mladá Boleslav umí v ofenzivě zahrozit. Zejména se fotbalisté Slavie připravovali na Vasila Kušeje. Ten sice několikrát nabral rychlost, ale dobře instruovaní svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského ho drželi mimo zónu nebezpečí. Hlavní slovo si pak vzal kapitán Tomáš Holeš, jenž vletěl do centru Petra Ševčíka jako rozjetý vlak a vstřelil vítězný gól v 18. kole FORTUNA:LIGY (2:0), jak jinak než ze vzduchu. Po zemi na špatném trávníku to moc nešlo… Co dalšího ukázal zápas sešívaných?