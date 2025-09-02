Stanovisko redakce k prohlášení Slavie, Plzně a Baníku. Reakce KSN i šéfa FAČR
Stali jsme se v těchto dnech terčem bezprecedentního a v konečném důsledku nebezpečného opatření tří ligových klubů. Slavia Praha, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava se rozhodly znemožnit našim novinářům navštěvovat domácí zápasy. Oficiálním důvodem mají být údajně nepravdivé informace o těchto klubech v našich článcích. Skutečnost ale podle nás leží ve velké míře jinde.
Cílem tohoto nebezpečného kroku není podle nás korekce faktických chyb, nýbrž především pokus zastrašit redakci a poslat vzkaz i dalším českým médiím. Jaký? Buď píšete podle not a představ Jaroslava Tvrdíka či plzeňského bosse Adolfa Šádka, anebo s námi budete mít problémy.
Takový přístup považujeme za nebezpečný. Ne pro nás samotné – na dlouhodobý tlak zrovna ze strany těchto dvou funkcionářů jsme zvyklí a umíme s ním pracovat. Je však nebezpečný především pro český fotbal jako celek a veřejnou debatu o něm.
Pokud má kdokoli z klubových funkcionářů snahu omezovat práci médií, která jim nejsou poslušná, je to krok směrem k polototalitnímu pojetí světa, v němž svobodná žurnalistika tak jak ji známe, nemá místo.
Znepokojuje nás rovněž, že Jaroslav Tvrdík v poslední době veřejně použil několik zcela nepravdivých tvrzení na adresu deníku Sport. Nepravdivě mluvil o naší práci i vnitřních redakčních standardech. Takové výroky neměly s realitou nic společného a jen posilují náš dojem, že hlavním cílem Jaroslava Tvrdíka není věcná debata, ale snaha očernit a oslabit média, která nepodléhají jeho manipulacím a tlaku.
Naše práce je psát o fotbale pro fanoušky. Chceme, aby byl náš obsah atraktivní, zábavný, ale i informačně bohatý. Proto se věnujeme nejen zápasům a statistikám, ale i zákulisnímu dění, přestupům a tématům, která fanoušky zajímají a která ne vždy klubům vyhovují. To je nicméně normální a nezbytné. Média nejsou PR oddělením klubů, jsou tu od toho, aby přinášela informace čtenářům.
Tyto spekulace a zákulisní informace se navíc týkají rovnoměrně všech klubů. Přinášíme je o Slavii, o Plzni, o dalších mužstvech – a zcela stejně i o Spartě, jejíž majitel je zároveň i vlastníkem vydavatelství Czech News Center, pod jeho hlavičkou deník Sport vychází. Nikdy jsme se tím netajili, zároveň ale odmítáme jakékoli nestandardní propojení se Spartou, které se snaží Jaroslav Tvrdík manipulativně podsouvat fanouškům už roky.
Při naší práci se občas stane, stejně jako komukoliv jinému, že uděláme chybu. Neděláme je záměrně, ale dnešní rychlá doba k nim bohužel občas vede. V takovém případě se pak snažíme uvést věc na pravou míru a druhé straně se omluvit. To je standard poctivé žurnalistiky. Jsme si vědomi své odpovědnosti. Nebudeme se však omlouvat za informace, které podle nás odpovídají skutečnosti a jen se zrovna nehodí jejich publikace.
Závěrem chceme jasně deklarovat, že si všech fotbalových klubů – hráčů, trenérů, fanoušků – vážíme. Současný stav také v žádném případě nevnímáme jako střet s těmito kluby. Vnímáme ho jako střet s Jaroslavem Tvrdíkem či Adolfem Šádkem, funkcionáři s autoritářskými sklony.
Tohle není válka Slavia, Plzeň, Baník versus Sport. Je to válka Tvrdík či Šádek versus svobodná žurnalistika. A ten, kdo v ní střílel manipulacemi, nepravdivými výroky a výhrůžkami, byl zatím především Jaroslav Tvrdík.
Naše redakce se proto nenechá zatáhnout do žádné „války“ s těmito kluby. O dění v nich budeme nadále referovat s veškerým respektem k nim. Současné bezprecedentní opatření vyvolaná těmito funkcionáři se navíc naší práce příliš nedotkne.
Dále budeme přinášet informace o přestupech a dění i v těchto klubech, dále budeme analyzovat hru týmů i hráčů v jednotlivých zápasech, dále budeme přinášet sestřihy ze všech zápasů Chance Ligy na webu iSport.cz, dále budeme fanoušky bavit v podcastu Liga naruby a dalších pořadech.
Deník Sport se nenechá zastrašit. Naše redakce bude psát poctivě a atraktivně. Pro fanoušky, pro fotbal, pro čtenáře. A nikdy ne pro diktát funkcionářů, v jejichž vidění světa hrají prim manipulace a nátlak.
Lukáš Tomek, šéfredaktor
Prohlášení Klubu sportovních novinářů
Klub sportovních novinářů důrazně odmítá jakýkoli způsob nátlaku na nezávislost médií. Pokud má někdo pocit, že dochází k porušování etického kodexu, má možnost obrátit se na etickou komisi KSN, k čemuž nedošlo. Podobně jako by měl novinář být při své práci vázán pravidly tohoto kodexu, má zároveň právo na přístup k informacím a toto právo bude KSN vždy hájit.
Reakce Davida Trundy, předsedy FAČR
„Situaci sledujeme, názor můj a asociace je v podstatě stejný. Myslím, že je důležité, aby se vše řešilo s klidnou hlavou. Bohužel události, které momentálně nastaly, tomu moc nepomáhají. Je důležité pojmenovat, kde problém je, kde vznikl. Každopádně by mělo dojít ke zklidnění celé situace. Byl bych rád, kdybych já osobně, i celá asociace, k tomu mohla přispět. Moje osobní zkušenost je taková, že mediální prostředí v Česku je někdy velmi zlé. Míra mezi spekulací a lží je tenká, ale musí se oddělovat. Mám s tím osobní zkušenost v rámci předvolebních bojů. V pozici předsedy chci najít míru komunikace, která bude přijatelná pro všechny. Člověk si musí uvědomit, že když se nenapíše pravda, nezasáhne to jen sportovní prostředí, ale i rodiny, koncepci, partnery, hráče, impakt je pak drtivý a náprava těžká. Nemělo by se, ať z jedné nebo druhé strany, říkat věci, které jsou lživé a nepravdivé. Důležité je najít řešení.“