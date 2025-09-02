Sparta má na radaru zajímavé jméno z ligy. Potenciální přestup musí vyřešit bleskově
V úterý skončí doba, kdy je možno tvořit pohárovou soupisku, v případě Sparty konkrétně pro Konferenční ligu. Další pondělí se v Česku zavře transferové okno. Změny se dají čekat, jedna obří však ne. Kaan Kairinen zůstane v Praze, Brémy nenavýšily svou nabídku z konce týdne. Zato je možný jeden třaskavý příchod, i když není úplně blízko.
Ještě v pátek byla Sparta na špičkách, tak nějak očekávala, že Werder Brémy vylepší nabídku, kterou nahodil při snaze získat střeďáka Kaana Kairinena. Za 5 milionů eur, tedy 125 milionů korun, by jej letenští šéfové do Německa pustili, jenže Brémy se dostaly o milion eur níže.
Vůle uvolnit klíčového středopolaře byla i proto, že Fin měl příslib posunout se do lepší soutěže. Jenže podmínky prostě nebyly takové, aby Sparta cukla.
Navíc je tu nutnost mít Fina v kádru. Magnus Kofod Andersen se zranil, u jeho kolena se čeká, jak dopadnou další vyšetření. Možné jsou dva scénáře. Buď zabere konzervativní léčba, což by znamenalo kratší pauzu, nebo nastane průšvih – v překladu operace. Nejistota je hmatatelná, také proto Kairinen zůstává.