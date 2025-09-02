Protesty klubů? Komise rozhodčích má nadále důvěru, oznámila FAČR. Hledá pomoc v cizině
Komise rozhodčích má i po velkém počtu protestů ze strany ligových klubů nadále důvěru Fotbalové asociace ČR (FAČR), uvedl po úterním zasedání výkonného výboru předseda David Trunda. Při jednání s čelními funkcionáři UEFA nicméně požádal o přidělení osoby, s níž by česká komise mohla spolupracovat a konzultovat rozvoj rozhodčích.
Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v nedělním utkání 7. ligového kola v Liberci. Viktoria si oficiálně stěžuje na sudí už podruhé v sezoně, poprvé tak učinila po domácím duelu 2. kola s Jabloncem. V sezoně už si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.
Komise vedená Liborem Kovaříkem má přesto dál podporu vedení asociace, potvrdil Trunda. „Četnost protestů je velká, což nás jako asociaci určitě netěší. Komise rozhodčích se po každém kole spornými situacemi zabývá a vyhodnocuje je. Bavíme se o tom, jestli jsou z naší strany správně vysvětlovány, jestli se třeba k tomu nepostavit jinak. Od toho jsme fotbalová asociace, aby se to nějakým způsobem řešilo,“ uvedl předseda.
S Kovaříkem připravují strategii rozvoje rozhodčích na další období. Šéf komise prezentoval výkonnému výboru svoji koncepci. Asociace hledá pomoc i v zahraničí.
„Minulý týden jsem byl na UEFA na osobní schůzce s panem Čeferinem (prezident UEFA) a také s šéfem rozhodčích Robertem Rosettim. Požádal jsem je, že bychom měli velký zájem o spolupráci s osobou, kterou nám UEFA přidělí tak, abychom se mohli od nich učit. V rámci partnerské konzultace bychom pak měli možnost její názory promítnout do celého českého rozhodcovství. Cílem také je, abychom nějakého našeho rozhodčího dostali do světových soutěží,“ řekl Trunda. Do deseti dnů by měl mít konkrétní plán spolupráce s UEFA pro rozvoj českých sudích.
Členem výkonného výboru je i plzeňský Adolf Šádek. Kovařík se tak den poté setkal se zástupcem klubu, který v pondělí podal protest. „K reakci mezi nimi vůbec nedošlo,výkonný výbor tyto sporné okamžiky neřeší. Od toho je pondělní zasedání komise rozhodčích. Tam jsem přítomen. Dokonce jsem pozval i Pavla Nedvěda, protože si myslím, že propojování různých názorů je důležité,“ poznamenal Trunda.