Číňané řekli ANO. Tykač je skoro ve Slavii, mluví se o první velké investici

Jaroslav Tvrdík hledal nového majitele pro Slavii už delší dobu, s Pavlem Tykačem by to mělo (napodruhé) vyjít... • Pavel Mazáč (Sport), Michaela Szkanderová (E15)

Jindřich Staněk by mohl zamířit z Plzně do Slavie • Koláž iSport.cz

Čínský vlastník fotbalové Slavie udělil souhlas s prodejem do rukou Pavla Tykače. Má jít o první ze tří kol, jimiž musí u dosavadního majitele návrh na prodej klubu projít. Zbylá dvě, pokud nedojde ke komplikacím, však nemají trvat dlouho, vše může být hotovo ještě do konce roku nebo těsně po něm.

To nejpodstatnější, tedy zda čínský CITIC posvětí prodej Slavie, nabralo „směr Tykač“. Stávající majitel v první fázi kývnul na prodej svých 99,98 % akcií klubu a 100 % stadionu českému miliardáři. Informaci přinesly Seznam Zprávy.

K souhlasu mělo na čínské straně dojít ve středu, k posunu však dochází i na straně české. Pavel Tykač už vykonal vnitřní audit hospodaření a společnost PwC klub ocenila. Nejčastěji se mluví o dvou miliardách korun, odhady však míří až ke třem.

Pokud CITIC odklepne prodej i v dalších dvou fázích – ale pozor, pro připomenutí, smlouvu v prosinci 2021 s americkým Globalonem smetli vpředvečer podpisu – bude se obchodem zabývat antimonopolní úřad. Tady se však komplikace neočekávají, protože Tykač ve fotbale nepodniká.

Jaroslav Tvrdík, jenž má i po změně majitele zůstat v čele představenstva, poslední vývoj nepotvrzuje, ovšem ani zdaleka nevyvrací. Pro iSport.cz napsal: „Nepřísluší mi vyjadřovat se k rozhodnutí akcionáře o potenciálním prodeji jeho podílu, ale pod CITIC Group klub zažívá extrémně úspěšné období v českém i evropském fotbalu. Pavel Tykač je aktivní fanoušek, srdcař, z rodiny několika generací slávistů. Je jednoznačné, že obě strany zohledňují ve svých diskusích pozitivní vztah ke klubu, jeho budoucnost a vzájemný respekt a důvěru.“

V případě odkupu se má Tykač posadit do čela dozorčí rady. Jedním z jeho prvních cílů by se mělo stát vybudování mládežnické akademie Slavie na pražském Šeberově. O té v klubu mluví už roky, ovšem měli to být právě čínští majitelé, kteří kvůli regulím své země nemohli investovat peníze do nemovitostí v zahraničí.

„Co jsem slyšel poslední informace, na Šeberově by měla výstavba dostat opravdu zelenou,“ říká Vladimír Šmicer.

Devětapadesátiletý Pavel Tykač vlastní podle časopisu Forbes majetek v hodnotě 183,3 miliardy korun, což z něj dělá čtvrtého nejbohatšího Čecha. Přitom jenom za poslední rok si údajně polepšil o 99,3 miliardy. Hlavním předmětem jeho podnikání je energetika a těžba uhlí, jeho Sev.en Energy je druhým největším výrobcem elektřiny v Česku. Naopak ekonomický portál E15 ho v zářijovém žebříčku zařadil na sedmé místo s majetkem lehce přes 100 miliard korun.

Teď se Tykač velmi pravděpodobně významně zviditelní i mimo pole energetiky - díky pražské Slavii.