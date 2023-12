Trest a problémy s krví: Kinský má po patáliích první nulu. Slavia počká

První nula, vítězství, sladký konec podzimu, který byl pro něj těžce zamotaný. Vysoký trest, zranění kolena, lokte, problémy s krví, konkurentova forma - to vše zlomil. Antonín Kinský jistil výhru Pardubic nad Libercem 2:0 sebevědomým stylem. Pardubice si kmenového hráče Slavie pojistily i na zbytek sezony: „Připravím se tak, abych na jaře týmu co nejvíce pomohl," slibuje.

Po zápase se před stadionem potkal s tátou, rovněž Antonínem a brankářem. Slyšel pochvalu, ale taky větu: „Ještě máš co dělat, abys mě dohnal.“ Je to tak Kinský junior zapsal první nulu v ligové kariéře, táta jich má devětačtyřicet v tuzemské lize (titul s Libercem navrch), k tomu dalších šedesát devět v Rusku.

„Říkal, že mi jich chybí ještě tak sto padesát,“ usmál se gólman Pardubic. V lize je první půlrok, ale i sám si dozajista myslel, že nul bude víc. Jenže během podzim prožil nejedno protivenství.

Hned ve druhém zápas schytal červenou kartu za faul na jabloneckého Vakha a čtyřzápasový distanc jako „bonus“. To ale nebylo vše. Vrátily se mu potíže s kolenem, které ho připravily o letní EURO do jedenadvaceti let. K tomu ho zlobil zánět v lokti a především potíže s krví. Testy ukázaly nebezpečí mononukleózy.

„To byl důvod, proč se kupily ty další věci. Když se dala krev do pořádku, zlepšovalo se vše,“ popisoval. Změnil například stravu, od lékařů přesto slyšel, že s fotbalem je na podzim utrum. Navíc v bráně stál výborný Viktor Budinský.

Přesto nakonec dostal Kinský šanci, a to doma se Spartou. „Bylo to nejtěžší rozhodnutí, co jsme tady,“ přiznal trenér Radoslav Kováč. Do zápasu s mistrem poslala Kinského skvělá hra nohama, to tým potřeboval.

Přes prohru zachytal velmi dobře, proto zůstal mezi tyčemi i pro Liberec, tátův klub. V utkání zastavil dvě těžké střely Lubomíra Tupty a Christiana Frýdka, byl jistý při centrech i rozehrávce. Po něm pak promluvil o budoucnosti, v Pardubicích hostuje ze Slavie: „Bylo mi řečeno, že tady zůstanu. Jsou tady skvělé podmínky, abych se mohl posouvat. Připravím se tak, abych na jaře týmu co nejvíce pomohl.“