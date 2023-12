Zápotočný o šoku i krizi Dynama: Hráčům je to jedno. Co Podroužek?

Má jasnou vizi o fotbale, ze které neutíká. I v časech výsledkové kalamity. „První půl rok byl dobrý, ale pak nás to nějak dohnalo,“ posteskl si Tomáš Zápotočný, jenž se vzdal funkce trenéra Českých Budějovic po domácí prohře s Hradcem Králové 0:2. V pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport se rozpovídal také o „pohodlné“ kabině, již bývalému sportovnímu řediteli Janu Podroužkovi a prozradil, jak to bylo s koncem parťáka na lavičce Marka Nikla: „Obrovský šok…“

Dva trenéři, stejné pravomoce. Ve světě fotbalu nevídaná záležitost. V Českých Budějovicích si s tímhle experimentem zatančili a nedopadlo to dobře. Nejprve skončil Marek Nikl, ačkoli za poněkud zvláštních okolností.

„Vůbec jsme se nerozhádali,“ odmítl Tomáš Zápotočný. „Šlo o rozhodnutí z čista jasna majitele Koubka. Byl to obrovský šok, nečekali jsme to. Přišel za námi před zápasem se Slavií, že se dohodl na ukončení spolupráce. Těžké, nepříjemné.“

S něčím takovým se přitom v trenérské branži setkal poprvé. „V hráčské to bylo celkem běžné, stává se to,“ podotkl kouč, jenž na svůj post v Dynamu rezignoval. „S Márou si za pár dní zajdeme na pivko a zhodnotíme si naše účinkování. Pomohlo nám to. Teď se ale každý vydáme vlastní cestou.“

Zápotočný přitom žádné laso aktuálně nemá, na případné nabídky si počká, nespěchá. „Teď si užiji Vánoce s rodinou,“ plánuje po těžkém období, které naplnila salva porážek. „Jsem emotivní, Co na srdci, to vypálím. Chci vítězit, takže když se ta série nezdarů natahovala, bylo to těžké…“

Přesto zůstává pozitivní. Každá zkušenost se počítá, pozitivní i negativní. „Chci poděkovat Budějovicím za šanci. První půl rok byl dobrý, ale pak nás to nějak dohnalo,“ mrzí ho ještě teď. Ze své cesty, jak vidí fotbal, přitom nehodlá uhýbat.

„Nechci nakopávat, hrát škaredý fotbal,“ stojí si za svým a naznačil, kde jeho teorie narážela. „Co bych řekl k naší kabině? Že hráči jsou pohodlní. Je jim to jedno.“ To fanoušci Českých Budějovic při pohledu na tabulku jistě slyší rádi.

Dynamo se topí na dně s jedenácti body, na což doplatil i sportovní ředitel Jan Podroužek. „Poté, co ho vyhodili, jsem s ním v kontaktu nebyl,“ zmínil Zápotočný. „Skočil do toho po hlavě. Všechno jsme spolu probírali, ale měl to těžké.“

Může podle něj v tomhle oboru v budoucnu uspět? „Musí si tou branží projít, nabít si hubu a být lepší,“ řekl Zápotočný. „V Budějovicích nedostal moc času, potřebujete výsledky. A ty jsme neměli.“