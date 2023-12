Liga očima fanoušků: Sparta jako den a noc, Baníku chybí „magor“. A policie...

Video se připravuje ... FORTUNA:LIGA má za sebou svoji podzimní část. V posledním kole roku 2023 uspěla obě pražská „S“, když zvrátila nepříznivý vývoj svých duelů, Sparta v posledních minutách přetlačila Teplice a Slavia zvládla neoblíbený výjezd na Baník. Smutno bylo naopak právě v Ostravě, která znovu těsně nestačila na tým z TOP 3. Pozornost vzbudilo také představení policie na Letné nebo výkony mladíků v kádru Plzně. Jak uplynulé kolo viděli příznivci ligových týmů?

SPARTA PRAHA Probudil se duch staré i nové Sparty Jako den a noc se od sebe lišily naše poslední dva zápasy. Bodový účet je sice stejný, ale zatímco v Limassolu euforie od začátku, s Teplicemi zcela opačně. S Arisem fantazie a zisk tří bodů nám zaručil postup do dalších bojů v Evropské lize. Taktika presinku po celém hřišti slavila úspěch, krásně se na to koukalo. V utkání s Teplicemi taktika vzala za své hned na začátku utkání, červená karta pro naše mužstvo vyvolala potřebu změn v rozestavení hráčů. Jak se ukázalo, ne vždy zcela zdravých, ale připravených bojovat za Spartu. Také proto jsme první poločas tahali za kratší konec, a byli jsme rádi za pouhý jeden gól v naší síti. Můj favorit a kapitán LK 37 si ani tentokrát neodpustil pomalou kličku ve vlastním obranném pásmu, a vytvořil tak nebezpečnou situaci pro domácí. Ještě že bojovný duch staré, ale i nové Sparty se probudil včas, a v poslední minutě řádného hracího času vstoupil do Olatunjiho, který pečetil na konečných 2:1. Na titul je zaděláno, tak zbývá jen popřát českému fotbalu další úspěchy a všem fandům hezké a klidné svátky. „S" Miloš Kolář 72 let, fotbalový důchodce

SLAVIA PRAHA Závěr podzimu nemohl být lepší Jasná výhra nad Servette zpečetila první místo v základní skupině Evropské ligy. Jde o fantastický úspěch, který těší o to více, že byl naprosto zasloužený. Jak Servette, tak Tiraspol Slavia v obou zápasech přehrála, s AS Řím si to rozdala na férovku a doma uspěla v jednom z vrcholů podzimu. Atraktivní zápas zvládli „sešívaní" také v Ostravě, kde se dokázali vyrovnat i s dvojicí slepených inkasovaných branek a zápas otočili. Vítězný gól dotlačil za čáru kapitán Bořil, jehož návrat na ligové trávníky je jedním z nejmilejších příběhů podzimu. Další příběhy bude Slavia zřejmě psát už pod novým majitelem Pavlem Tykačem. Změna vlastníka s sebou vždy přináší nejistotu, jestli nepřijdou překotné změny. Mám za to, že A-tým žádné nepotřebuje, není důvod se pouštět do přestupových dostihů. Tým šlape, nemá příliš slabin a největším posílením by bylo udržení opor. Vhodné doplnění je ovšem na místě vždy, třeba takový Tomáš Rigo se v neděli ukázal v parádním světle, ten by se mi zpět ve Slavii moc líbil. Ondřej Kreml 40 let, vědecký pracovník

BANÍK OSTRAVA Jsme moc hodní, chybí nám „magor" Opět jsme proti týmu z TOP 3 předvedli slušný výkon, ale zase jsme bez bodu. Přijde mi, že jsme moc hodní. Na hřišti nám chybí nějaký „magor", který dokáže zákrokem nebo hádkou se soupeřem pobláznit spoluhráče, a hlavně ochozy. Jsem si jistý, že kdyby hrál na levém beku takový Fleišman, zápas bychom neprohráli. Celý podzim se nesl v duchu velkých změn v kádru. Z posil, které přišly, bych chtěl nejvíce vyzdvihnout Tomáše Riga. Začal na lavičce, ale pak byl střed hřiště bez něho nepředstavitelný. Jeho čtení hry, fotbalovost a přímočarost – to je radost pohledět. A navíc na mě působí, že mu výsledky Baníku nejsou jedno. Příchody Tanka a Ewertona byly taky trefou do černého. Pokud je ale prodáme, naše vize dostat se do pohárů bude nereálná. Je otázka, co budeme dělat s Miškovičem, Fadairem, Madleňákem nebo Kpozem, který mě ale vůbec nepřesvědčil. Čeká nás zřejmě zajímavá přestupová zima, tak si užijme svátky a těšme se na jaro… David Liveč 43 let, vedoucí prodeje

VIKTORIA PLZEŇ Šulc bude skvělý hráč, Hranáč je kometa Tak nám podzim skončil. V Evropě velká paráda. Šest výher, plný počet bodů… Ale při vší úctě, Konferenční liga byla odvárek. Tohle může prostě hrát kdokoliv, slabší soupeře najít prostě nešlo. Nicméně buďme spokojeni, na jaře se uvidí, to bude jiný level. V naší nejvyšší soutěži to vypadá jako ve Skotsku. Tam si taky Rangers a Celtic hrají svoji ligu a potom je ten zbytek. U nás jsme my v čele toho zbytku a popravdě jsem za to rád. Bylo to sice kostrbaté, ale vyšlo to. Líbí se mi naši mladí. Pavel Šulc už není takové trdlo, pouze by si mohl odpustit to padání a rozhazování rukama à la Kopic, a bude to skvělý hráč. Robin Hranáč se mi líbil už v letní přípravě, je to kometa. Cadu a ostatní taky šlapou, zatím je to dobrý. Pražáky máme na jaře doma, tak je doufám v našem kotli uvaříme. Na Vánoce a do nového roku přeji všem zdraví a pevné nervy. V tomhle státě je budeme potřebovat všichni. Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už tady bylo. Kovi 55 let, koordinátor distribuce