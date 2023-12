Olayinka první Tykačovou vlaštovkou? Slavia oslovila Zvezdu, háček je v platu

Po prodeji klubu do českých rukou Pavla Tykače by to mohla být pro fanoušky Slavie další parádní vánoční zpráva. Peter Olayinka, toho přece v Edenu milovali. A podle informací iSport.cz už pražský klub vstoupil do oficiálních jednání s CZ Bělehrad, kam Nigerijec v létě přestoupil coby volný hráč po konci smlouvy. V tom je ale ten největší háček, protože dostal v Srbsku lukrativní podmínky, které by nový majitel musel nějak dorovnat. Což se ale neslučuje s platovým stropem...