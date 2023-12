Anketa redaktorů o nejlepšího cizince: jen tři adepti. Jasný vítěz ze Sparty

Podzimní série hlasování o NEJ z FORTUNA:LIGY pokračuje. Fotbaloví redaktoři iSport.cz a deníku Sport už zvolili nejlepšího hráče (ZDE) i trenéra (ZDE). Na řadu tak přichází anketa o nejlepšího cizince, kterou ovládl křídelník Sparty před druhým křidelníkem Sparty. Kdo další ještě obdržel hlasy? Na to, jak kdo koho volil se podívejte.

ZOOM: Tichá myšlenka, to je Oscar. Někdy jsme o něm ani nevěděli, říká Malínský

ZOOM: Tichá myšlenka, to je Oscar. Někdy jsme o něm ani nevěděli, říká Malínský

Michal Kvasnica

Veljko Birmančevič (Sparta)

Českou ligu mám fakt rád, nicméně tenhle frajer tady nemá co dělat. To říkám při vší úctě k ní. Srbovy dovednosti i potenciál patří do západní Evropy, naopak u Haraslína si tak jistý nejsem.