Kozel o Kaniovi i Kováčovi: Lidé nade mnou mě ubezpečili, že se nic nemění

Co byste vypíchl z roku 2023?

„Český fotbal šel nahoru, což dokumentovaly výsledky Sparty, Slavie a Plzně v Evropě. To, že postoupily do jarní části evropských pohárů je velký úspěch. Navíc nároďák, i když s menšími problémy, se dostal na EURO, to je také velmi důležité. Jsem v očekávání, co přinese další rok.“

Měl jste klidné svátky?

„Poměrně ano. Ale ve fotbale není nikdy klid, což nebyl ani letos. Každopádně je důležitý odpočinek, abyste šel do nového roku s odhodláním.“

V Liberci dochází ke změně, přichází nový spolumajitel Ondřej Kania. Mění se něco pro vás?

„Ještě se to nestalo, pokud vím. Má k tomu dojít za nějakou dobu. Prosto platí to, co na podzim. Jedeme dál.“

Potkali jste se?

„Možná na klubu ani nebyl, nějaká jednání zřejmě proběhla, ale my jsme se nepotkali. Pro mě se nic nezměnilo.“

Ale spekulovalo se v médiích, že by mohlo dojít ke změně trenéra. Prý se Kania sešel s Radoslavem Kováčem. Vnímal jste to?

„To možná víte líp než já. Někde se takové informace objeví, ale pro mě je důležité, co mi říkají lidé, co jsou nade mnou a k tomu kompetentní. Ti mě ubezpečili, že se nic nemění.“

Závěr podzimu se vám vydařil. S čím půjdete do jara?

„Podzim jsme měli rozdělený. První půlka nic moc a druhá dobrá. Dotáhli jsme se do míst, kde chceme být. Chceme útočit na první šestku, jsme ve čtvrtfinále poháru, takže cítíme šance. Na tohle se upínáme.“

Tým si ke konci podzimní části sedl?

„Druhá půlka v Liberci bývá lepší než první, protože v létě jsou změny v kádru. Noví hráči pak potřebují čas na adaptaci. Věřím, že se nám tým nerozuteče.“

K tomu může pomoci zřejmě i nový spolumajitel, že?

„Pokud klub má finanční možnosti, je vždycky vyšší šance, že se tým udrží nebo bude posouvat.“

Na startu přípravy bude kádr kompletní?

„Nějaké zprávy samozřejmě mám, ale přestupové okno se otevírá až v lednu. Do začátku přípravy zůstane mužstvo z devadesáti devíti procent pohromadě.“

Potřebujete posílit?

„Víme, na kterých postech chceme posílit, nebo nám hrozí, že některý z hráčů odejde. Z toho důvodu se snažíme pracovat a máme pochopitelně nějaké hráče vytipované.“