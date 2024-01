Indicie v akci Staněk: do Plzně Červ i Valenta? Řeší se to, vzkazuje agent

V pátek startuje zimní přípravu Viktoria Plzeň, aktuálně třetí celek FORTUNA:LIGY. V jakém složení se parta vedená Miroslavem Koubkem sejde? Rýsuje se transakce Jindřicha Staňka do Slavie – dle informací iSport.cz by s mužstvem mohli začít Lukáš Červ a Matěj Valenta, které by pražský celek poslal na západ Čech jako kompenzaci spolu s finančním obnosem.