Valenta o příchodu do Plzně: Byl jsem trošku smutný, když to nevyšlo v létě

Jak se vám líbí v Plzni?

„Cítím se výborně, Plzeň je klub s velkou historií, vyhrála v poslední době hodně trofejí. Znovu je tady skvěle našlápnutá sezona a jsem opravdu rád, že jsem tady.“

Nebojíte se vysoké konkurence?

„Na dva posty uprostřed pole je tady pět kluků, konkurence patří k velkému klubu a tím Plzeň je. Moc jsem na to nekoukal, věřím, že se prosadím a budeme úspěšní.“

Jaké bylo hrát proti Plzni?

„S Plzní jsem hrál v kariéře asi jen dvakrát, jednou vyhrál a jednou prohrál o gól, když jsem působil v Budějovicích.“

Je pro vás důležité, že jste po letech hostování zakotvil v nějakém klubu?

„Není příjemné chodit po hostováních. Už v létě jsem něco věděl, že o mě Plzeň projevila zájem, byl jsem trošku smutný, že to nedopadlo. Teď to klaplo a hlavně jsem někde kmenovým hráčem. Také pro životní stránku je to dobře, když máte zázemí a někde delší dobu bydlíte. Moc se na tohle angažmá těším.“

Pomohlo vám, že jste v Plzni na podzim se Slováckem vyhráli 4:1?

„Upřímně – vždycky, když jsem jel do Plzně nebo tady hrál, měl jsem pocit, že tady někdy budu působit. Ten pocit byl správný a teď je to skvělé.“

Přeci jen přesun ze Slavie do Plzně je trošku pikantní…

„Posouvám se do velkého klubu, takže to beru jenom pozitivně. Ve Slavii je také velká konkurence, když projevila zájem Plzeň, neváhal jsem. Chci navázat na půlrok, který se mi povedl ve Slovácku.“

Chcete se v Plzni posunout i směrem k reprezentaci nebo zahraničnímu angažmá?

„Dávám si spíš krátkodobé cíle, hlavně ty týmové a moc nekoukám na sebe. Je to krok dopředu. Cíle jsou jednoduché - chceme dojít co nejdál v domácím poháru i Konferenční lize a vyhrávat v lize.“

Vnímáte v klubu rozdíl oproti Slovácku?

„Určitě. Zázemí, co Plzeň vybudovala to je něco úžasného, třeba když jsem přišel do prostorů pro regeneraci. Peníze jsou tady investované do fotbalu, to je obrovský posun. Nechci shazovat Slovácko, ale je vidět, že jsem ve velkém klubu.“